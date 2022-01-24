عاجل- تصل للبرودة القارصة.. الأرصاد تكشف عن تقلبات جوية سريعة (صور)

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جدة - نرمين السيد - وأضافت الهيئة، أن التقلبات عبارة عن:
سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد، بجانب نشاط للرياح وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة.
وقالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة اليوم وغدا على القاهرة ستكون 15 درجة نهارا و7 درجات ليلا، والطقس بارد على السواحل الشمالية حتى القاهرة وشمال الصعيد، شديد البرودة على كل المناطق خلال ساعات الليل، ويصل الطقس للبرودة القارصة والصقيع.
وأكدت غانم، أن هناك أمطارًا الآن على مطروح والإسكندرية، وفرص للأمطار طوال اليوم على السواحل الشمالية والوجه البحرى، وعلى القاهرة أيضًا.
وأوضحت أن الطقس يستمر على هذا النحو اليوم وغدا، لكن بداية من الأربعاء المقبل سيكون هناك مزيد من انخفاض الحرارة والتى تسجل على القاهرة 13 درجة نهارا و5 درجات ليلا.
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