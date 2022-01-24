طارق شوقى: نعمل على دمج مبدأ التعليم من أجل التنمية المستدامة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أهمية الدور الذى تلعبه الأمم المتحدة فى دعم القطاع التربوى والتعليمى المصرى، أن الوزارة تعمل على دمج مبدأ التعليم من أجل التنمية المستدامة فى كل أنواع التعليم قبل الجامعى سواء التعليم النظامى المدرسى، أو التعليم غير الرسمى "التعليم المجتمعى".





جاء ذلك على هامش اللقاء مع إيلينا بانوفا، المُنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر وأنطونيو فيجيلانتى، الاستشارى الدولى لبحث أطُر التعاون المشتركة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصرى "حياة كريمة".

وقال شوقى إنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية، من خلال تنفيذ المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة" والتى تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، تستهدف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تطوير التعليم بقرى الريف المصرى.

وأوضح أن عدد المشروعات المدرجة بالمبادرة من حيث الإنشاء يقدر بـ (1113) مشروعا لتوفير عدد (15000) فصل، وبالنسبة لعدد مشروعات التطوير ورفع الكفاءة تقدر بعدد (1293) مشروعا بنسبة تمثل حوالى 25% من المدارس القائمة لخفض معدلات كثافة الفصول، وإنهاء مشكلات تعدد الفترات الدراسية، وخدمة المناطق المحرومة من الخدمات التعليمية، وزيادة نسبة استيعاب رياض الأطفال، وإحلال المدارس غير الصالحة.

وأضاف إنه يتم بشكل مستمر متابعة تنفيذ خطة الوزارة ضمن جهود "حياة كريمة"، ومن بينها متابعة تنفيذ المكون الثانى من الاتفاقية مع اليابان بعدد 100 مدرسة حكومية بمدارس حياة كريمة، وتطبيق الباقة الموسعة لأنشطة التوكاتسو الأساسية، حيث إن جوهر التعليم اليابانى يكمن فى الشخصية المتكاملة للطفل، وهو ما يتفق أيضًا مع هدف البرنامج التعليمى الجديد 2.0، فضلًا عن بناء فصول دراسية ذكية على الصعيد الوطنى كجزء من التحول نحو تحقيق التعلم الرقمى وتحسين التعلم القائم على المهارات، بالإضافة إلى متابعة البرامج العلاجية المستهدفة للطلاب ضعاف التحصيل والمتسربين من التعليم ومحو أمية الكبار، والاهتمام بالأنشطة المختلفة، والعمل على رفع الوعى البيئى بهذه القرى.

ومن جانبه، أعرب أنطونيو فيجيلانتى عن سعادته بهذا اللقاء، مشيرًا إلى أن الشراكة بين الأمم المتحدة والحكومة المصرية قوية وراسخة، مشيدًا بجهود الدكتور طارق شوقى فى تطوير التعليم، وبمبادرة "حياة كريمة" التى تقدم فرصة بارزة لتحقيق جدول أعمال التنمية المستدامة على المستوى المحلى، والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وقد ناقش اللقاء تعظيم الشراكات مع الأمم المتحدة؛ لتوطين أهداف التنمية المستدامة ومواءمتها لخطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى إطار مبادرة "حياة كريمة"، للإسراع فى تحقيق رؤية مصر 2030، مشروعات محو الأمية الرقمية، وبرامج بناء القدرات البشرية.

حضر اللقاء يسرى سالم، مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والدكتورة شيرين حمدى مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ونيفين حمودة، مستشار الوزير للعلاقات الاستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية، ومروة علم الدين، مسئول تمويل الشراكات والتنمية بمكتب الممثل المقيم للأمم المتحدة فى مصر، وشادى راشد، أخصائى الاقتصاد والتجارة.