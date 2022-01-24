ونصت التهنئة على: "يطيب لى بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن قضاة مصر أن نتقدم بأسمى آيات التهنئة وأطيب الأمانى بمناسبة ذكرى عيد الشرطة، والذى أعطت فيه قوات هيئة الشرطة درسًا يحتذى به فى الشجاعة والتضحية والبطولة والفداء والوطنية الصادقة والتى حققت به نصرًا تاريخيًا لمصرنا الحبيبة وشعبها الأصيل الأبى داعيًا ومتمنيًا من الله عزل وجل أن يعيد تلك الذكرى التاريخية على مصرنا الحبيبة بمزيد من التقدم والرقى وأن يرحم شهداء الوطن من رجال الشرطة والقوات المسلحة البواسل والشعب المصرى العظيم".
واختتمت التهنئة بـ: "حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم ووفقكم لما فيه الخير لمصرنا الغالية وحفظ أبناءهم المخلصين من رجال الشرطة والقوات المسلحة والقضاء المصرى الشامخ من كل مكروه وسوء وكل عام وفخامتكم والشعب المصرى بخير وسلام".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجلس القضاء الأعلى يهنئ السيسى بعيد الشرطة: درس فى الشجاعة والتضحية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.