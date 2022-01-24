مجلس القضاء الأعلى يهنئ السيسى بعيد الشرطة: درس فى الشجاعة والتضحية

جدة - نرمين السيد - هنأ المستشار عبدالله عمر شوضة رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس الأعلى لهيئة الشرطة بمناسبة احتفالات ذكرى احتفالات عيد الشرطة الـ70.





ونصت التهنئة على: "يطيب لى بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن قضاة مصر أن نتقدم بأسمى آيات التهنئة وأطيب الأمانى بمناسبة ذكرى عيد الشرطة، والذى أعطت فيه قوات هيئة الشرطة درسًا يحتذى به فى الشجاعة والتضحية والبطولة والفداء والوطنية الصادقة والتى حققت به نصرًا تاريخيًا لمصرنا الحبيبة وشعبها الأصيل الأبى داعيًا ومتمنيًا من الله عزل وجل أن يعيد تلك الذكرى التاريخية على مصرنا الحبيبة بمزيد من التقدم والرقى وأن يرحم شهداء الوطن من رجال الشرطة والقوات المسلحة البواسل والشعب المصرى العظيم".

واختتمت التهنئة بـ: "حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم ووفقكم لما فيه الخير لمصرنا الغالية وحفظ أبناءهم المخلصين من رجال الشرطة والقوات المسلحة والقضاء المصرى الشامخ من كل مكروه وسوء وكل عام وفخامتكم والشعب المصرى بخير وسلام".