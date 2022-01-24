محافظة الجيزة تنظف شوارعها من السيارات المتهالكة

جدة - نرمين السيد - وجه أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصله مجهودات رفع السيارات المتهالكة والمهملة الموجودة بالشوارع والميادين، لاستعادة المظهر الحضارى للشوارع وتسيير الحركة المرورية.





وشنت محافظة الجيزة، من خلال حى شمال، حملة لإزالة التعديات بشارع بشتيل ورفع السيارات المتهالكة والمتروكة والمهملة على جانبى الطريق وبالجزيرة الوسطى، تمهيدًا لتنفيذ أعمال التطوير، بالإضافة إلى تنفيذ حملات موسعه لرفع السيارات المتهالكة والمتروكه فى الشوارع بحى شمال للحفاظ على الشكل الحضارى للطريق وجارى الاستكمال.

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