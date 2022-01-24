محافظ المنيا: بدء رصف الطريق الزراعى الغربى ضمن «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - قال أسامة القاضى محافظ المنيا، إن المحافظة بجميع بأجهزتها التنفيذية تسارع من أجل الانتهاء من مشروعات حياة كريمة، فى 192 قرية و757 تابعا بنطاق 5 مراكز مستهدفة، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بهدف تطوير قرى الريف المصرى، مؤكدا أنه يتابع يوميا نسب التنفيذ بتلك المشروعات.





ووجه محافظ المنيا رؤساء الوحدات المحلية وكل الأجهزة التنفيذية، بنطاق المراكز التى يجرى بها تنفيذ أعمال التطوير، بالمتابعة الميدانية والتواجد على أرض الواقع والتواصل مع المواطنين داخل القرى وحل المشكلات التى تظهر أمامهم حيث يتم المرور ميدانيا على كل المشروعات لمتابعة نسب التنفيذ وإزالة المعوقات. وتنفيذا لتكليفات المحافظ تابع عامر طه، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، بدء العمل برصف الطريق الزراعى الغربى، من ديروط الى ملوى، القطاع الأول من كمين الرحمانية حتى الكوبرى القبلى بمدينة ديرمواس بطول 4 كم، بالتنسيق مع هيئة العامة للطرق والكبارى، يأتى ذلك فى إطار رفع كفاءة الطرق وخلق سيولة مرورية.

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