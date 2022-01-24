الرى: تنفيذ 1054 مشروعا للحماية من أخطار السيول بتكلفة 4.30 مليار جنيه

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور عبد العاطى أن وزارة الموارد المائية والرى تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات الهامة للحماية من أخطار السيول بالعديد من محافظات الجمهورية ، وتوفر هذه المشروعات الحماية للمواطنين ، وحماية مدن وقرى بدوية ومنشآت سياحية وطرق وخطوط إتصالات وغاز ومياه وكهرباء وأبراج كهرباء تقدر قيمتها بعشرات المليارات ، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لإستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة ، وتوفير الاستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الآبار الجوفية بما يضمن استدامة مصدر المياه.

وأشار الدكتور عبد العاطى لحدوث طفرة فى معدلات تنفيذ أعمال الحماية من أخطار السيول خلال الأعوام الخمسة الماضية بمختلف محافظات الجمهورية ، حيث كان عدد أعمال الحماية قبل عام 2016 (372) منشأ تم تنفيذها بتكلفة تقدر بحوالى 613 مليون جنيه ، وفى المقابل تم وجار تنفيذ 1054 منشأ منذ عام 2016 حتى تاريخه بتكلفة تصل الى حوالى 4.30 مليار جنيه، وهو ما يعكس الإهتمام الكبير الذى توليه الوزارة لهذا الملف الهام.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أنه وإيمانا من الوزارة بدورها فى تحقيق التنمية الشاملة بشبة جزيرة سينا، فإنه تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية فى شبه جزيرة سيناء، إذ انتهت أعمال حماية مدينة الطور من أخطار السيول وهى عبارة عن 5 بحيرات صناعية و3 سدود بتكلفة 245 مليون جنيه، كما انتهت أعمال حماية طابا من أخطار السيول وهى عبارة عن(4 بحيرات صناعية و11 قناة و44 حاجز توجيه وحوضين تهدئة و4 حاجز إعاقة بتكلفة نحو 132 مليون جنيه ، وأوشكت عملية حماية وادى غرندل بمدينة رأس سدر على الانتهاء ، كما يتم حالياً تنفيذ عملية إنشاء بحيرة صناعية وحاجز وانشاء(7 احواض تهدئة بمنطقة أولاد على بوادى العريش لحماية مدينة العريش ، وإنشاء (10) خزانات أرضية بوسط سيناء على مرحلتين ، وعملية حماية وادى وردان بمدينة رأس سدر (مرحلة ثانية) ، وعملية إنشاء قناة صناعية لتصريف المياه فى الجزء الأسفل من وادى بعبع ، وعملية تنفيذ معبر أيرلندى على الطريق الساحلى النفق - شرم الشيخ بمخرج وادى بعبع ، بالإضافة لعدد من الأعمال بمركز نخل بمحافظة شمال سيناء وهى عملية إنشاء سد أم البارد بمنطقة التمد ، وعملية تأهيل وتدعيم السدود القائمة بوادى الجرافى ، وعملية تأهيل ورفع كفاءة وتطهير (10) خزانات ارضية قائمة على روافد وادى الجرافى.

وفى محافظة البحر الاحمر أوشكت عملية إنشاء سد واحد، وبحيرة صناعية وحاجز ترابى خلفها وقناة صناعية واحدة بوادى القويح بمدينة القصير على الانتهاء ، وجار تنفيذ أعمال الحماية للأودية المؤثرة على مدينة رأس غارب ، وعملية إنشاء بحيرتين صناعيتين ب1 ، ب3 وحاجز ترابى خلف كل بحيرة بقرية الزعفرانة.

وفى محافظة مطروح تم البدء فى تنفيذ عملية إنشاء سد وادى أبو أسماعيل والذى يهدف لحماية منطقة الزهور بمطروح من أخطار السيول وهى عبارة عن إنشاء سد ركامى بإرتفاع (6) أمتار وعرض (54) متر من أسفل و (5) متر من أعلى ، وعملية حماية منطقة القصر (وادى أم لشطان) والجارى طرحها قريبا وهى عبارة عن سد ركامى بإرتفاع (8) أمتار وعرض (76) متر من أسفل و(8) أمتار من أعلى مع إعادة تأهيل وتقوية وتدعيم حاجز توجيه بطول 3 كيلومتر ، وإقامة حاجزين حماية بإرتفاع (3.50) متر ، وإقامة عدد (5) حاجز إعاقة مع عمل مفيض بكل حاجز، بالاضافة لتطهير وأرنكه القناة الصناعية أمام حاجز التوجيه ، كما يجرى دراسة إنشاء سد بوادى التواويع بسعة تصل الى 850 ألف متر مكعب ، كما قامت الوزارة بتنفيذ (611) خزان ارضى بمحافظة مطروح بسعة تصل الى 130 الف متر مكعب لحماية الافراد والمنشآت من الأخطار التدميرية للسيول ، وتوفير المياه للتجمعات البدوية بمواقع هذه الخزانات ، كما يجرى إنشاء عدد 100 بئر نشو (رومانى) بسعة (150-200 متر مكعب/ بئر) بمشاركة المواطنين أنفسهم فى تحديد مواقع هذه الآبار وتحت إشراف أجهزة الوزارة المختصة ، ومن المقرر أن يتم تنفيذ 1000 بئر فى مراحل لاحقة.

وفيما يخص مشروعات الحماية بمحافظات الصعيد، أوضح الدكتور عبد العاطى أنه قد تم نهو عدد من العمليات وهى ، عمليه حمايه البنيه الأساسية لوادى العمرانى الغربى (أ)، وعمليه حماية البنية الأساسية لوادى العمرانى البحرى بمحافظة أسيوط ، وعملية حماية قرى زاويه الجدامى بمركز مغاغه محافظة المنيا، وعملية حماية وادى عبادى 3أ بمحافظة أسوان ، وعملية حماية منطقة الأقصر (المرحلة الرابعة) لحماية قرى (الشغب - نجع الدبابية - قرية المعلة - نجع خور القضا - نجع المساعيد)، وأوشكت عدد من العمليات على الإنتهاء ، وهى عملية إنشاء عدد (2) بحيرة صناعية وحاجز ترابى ب1 و ب2 لحماية نجع البطحة بمحافظة قنا ، وعمليات حماية وادى عبادى 3ب ووادى عبادى 3ج ووادى عبادى 3د بمحافظة أسوان.

وجار تنفيذ عملية إنشاء (8) بحيرات و(8) حواجز ترابية بمخرج وادى سنور ، وتدبيش قاع مخر سيل سنور بمحافظة بنى سويف، وعملية إنشاء (4) بحيرات و(3) حواجز ترابى (مخر سيل اطفيح) بمدينة أطفيح بمحافظة الجيزة، وعملية إنشاء (4) بحيرات و(4) حاجز ترابى و(1) حوض تهدئة بمخر سيل الديسمى بمدينة الصف بمحافظة الجيزة ، وعملية إنشاء عدد (4) بحيرات و(4) حاجز ترابى وسد ركامى بمخر سيل الكريمات بمنطقة الكريمات بمحافظة الجيزة، وعملية إنشاء (3) بحيرات و(2) حاجز ترابى بمخر سيل الودى بمنطقة الودى بمحافظة الجيزة، وعملية إنشاء (3) بحيرات و(3) حواجز ترابى و(1) حوض تهدئة بمخر سيل المنشى بمنطقة المنشى بمحافظة الجيزة، وعملية إنشاء (2) سد و(1) حاجز توجيه وتأهيل وتدعيم البرابخ القائمة بوادى الجبو بمدينه 15 مايو بمحافظة القاهرة، وعملية حمايه وادى قصب (2) سد ركامى وتدعيم (5) سدود ركاميه قائمة بمحافظة سوهاج، وعملية حمايه عزبة الشيخ سعيد (1) سد ركامى وحاجز توجيه وقناة تصريف، وعملية حمايه دير الأمير تادرس وسدين ركاميين (1) سد ترابى بمحافظة أسيوط.

وكانت وزارة الموارد المائية والرى قد رفعت حالة الإستنفار بكل أجهزة وقطاعات الوزارة، وإتخذت كافة الإستعدادات والتدابير اللازمة لمواجهة موسم الأمطار والسيول، من خلال المرور الدورى والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من أخطار السيول والتأكد من جاهزيتها لإستقبال الأمطار، والتأكد من جاهزية قطاعات وجسور الترع والمصارف لمجابهة أى طارئ، وجاهزية كل المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، ووحدات الطوارئ النقالى عند المواقع الساخنة، مع الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف لمواجهة أية إزدحامات فى المجارى المائية.

وفى إطار تحقيق التنسيق التام مع كل الجهات المعنية بالدولة، وتحقيق المتابعة الدائمة لحالة الأمطار ، وإتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة للتعامل معها، تقوم غرف العمليات ومراكز الطوارئ التابعة لوزارة الموارد المائية والرى والتى تعمل على مدار الساعة برصد ومتابعة حالة الأمطار والسيول التى تتعرض لها البلاد من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع لقطاع التخطيط بالوزارة، حيث يتم التنبؤ بالأمطار قبل حدوثها بـ 72 ساعة، وعلى الفور يتم رفع درجة الإستعداد القصوى وإستنفار المعدات والأفراد بكافة قطاعات الوزارة ، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة والتى يتم إمدادها بخرائط التنبؤ على مدار الساعة ، كما يتم تحليل البيانات التى يتم تجميعها من خلال شبكة أجهزة قياس الامطار المنتشرة فى جميع إنحاء الجمهورية لتحديد كمية الامطار التى سقطت بكل منطقة على مستوى الجمهورية، وكذلك حساب حجم المياه التى تم حصادها أمام السدود وداخل بحيرات التخزين.

جدير بالذكر أن السيول عبارة عن أمطار رعدية ذات كثافة عالية، وتسقط خلال فترات زمنية قصيرة ، ينتج عنها سيول تنساب بسرعة كبيرة قد تصل الى 100 كيلومتر فى الساعة ، وتحدث السيول على فترات متباعدة وقد تسبب أضرار وخسائر فى الأرواح والممتلكات والمنشآت حال عدم انشاء أعمال للحماية من أخطارها التدميرية.