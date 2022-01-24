عاجل- السيسى يوجه بسرعة الانتهاء من أبراج السكن البديل بماسبيرو

جدة - نرمين السيد - قال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذى لمجمل المشروعات القومية لوزارة الإسكان على مستوى الجمهورية، خصوصًا فيما يتعلق بمدن الجيل الرابع، وتطوير محافظة القاهرة".

وعرض وزير الإسكان مستجدات الموقف الحالى لمختلف المشروعات فى إطار مدن الجيل الرابع، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، خصوصًا منطقة الأبراج المركزية، وكذلك الأحياء السكنية المختلفة، فضلاً عن منطقة النهر الأخضر.

وفى هذا السياق، تابع الرئيس الموقف التنفيذى للإسكان الخاص بالموظفين فى العاصمة الإدارية، تمهيدًا لبدء الانتقال الفعلى إلى العاصمة، خصوصًا ما يتعلق بتوزيع الوحدات السكنية، البالغ عددها حوالى 30 ألف وحدة، موجهًا بالالتزام بالجدول الزمنى للتنفيذ وفق أعلى معايير الجودة المخططة.

كما تم استعراض الموقف التنفيذى للمرافق والمنشآت والخدمات بمدينة العلمين الجديدة، وكذلك سير العمل فى مدينة المنصورة الجديدة بعناصرها السكنية والإنشائية والخدمية المتنوعة، فضلاً عن عدد من المشروعات التى تتم بمدينة رأس البر تحت إشراف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى سياق تطوير تلك البقعة الساحلية المتميزة.

وفيما يتعلق بمحافظة القاهرة، أطلع الرئيس على مستجدات العمل فى المشروعات الحالية لتطوير منطقة القاهرة الخديوية امتدادًا لتطوير ميدان التحرير، خصوصًا ما يتعلق بأعمال ترميم الواجهات للمبانى التراثية العريقة انطلاقًا من ميدان التحرير مرورًا بميدانى طلعت حرب ومصطفى كامل، ووصولاً إلى منطقة ميدان العتبة، موجهًا بتطوير تلك المسارات بالكامل واستعادة رونقها كمصدر جذب سياحى وترفيهى وثقافى، بالإضافة إلى بدء التطوير الحضارى لحديقة الأزبكية لاسترجاع مكانتها كإحدى أهم الحدائق التراثية بالعاصمة.

كما تم فى ذات الإطار عرض مستجدات تطوير منطقة سور مجرى العيون، بشقيها السكنى، وكذلك التجارى والترفيهى، فضلاً عن تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، إذ وجه الرئيس بسرعة الانتهاء من أعمال أبراج السكن البديل بماسبيرو لإعادة تسكين المواطنين فيها فى أقرب وقت ممكن.

وأطلع الرئيس على موقف الوحدات السكنية التى يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، بما فى ذلك إتاحة مبدأ إيجار الوحدات السكنية فى إطار المبادرة تنفيذًا لتوجيهاته.