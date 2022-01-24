سفير مصر في المنامة يستقبل بعثة المنتخب الوطني لسلاح سيف المبارزة

استقبل السفير ياسر شعبان، سفير مصر بمملكة البحرين، وفد المنتخب الوطني لسلاح سيف المبارزة المشارك في بطولة كأس العالم التى أقيمت بمدينة المنامة خلال الفترة من 22-23 يناير 2022. وأوضح السفير المصري أن منتخب شباب سلاح سيف المبارزة توج بالميدالية الذهبية بعد أداء مبهر خلال البطولة، فيما توج محمد ياسين لاعب المنتخب الوطني لشباب السلاح بذهبية كأس العالم على صعيد الفردي؛ وأضاف أن بعثة المنتخب الوطني لسلاح سيف المبارزة كانت برئاسة رئيس الاتحاد المصري عبد المنعم الحسيني، وقد مثّل المنتخب الوطني كل من محمد ياسين، ومحمد السيد، ومحمود السيد، ومحمد جابر وعمرو عبد الباقي، وذلك تحت إشراف المدير الفنى د. سيد سامي.

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