/674672/ذكرى-الـ-70-لعيد-الشرطة-المحافظ-ومدير-الأمن-يضعون-أكاليل-الزهور-على-النصب-التذكاري-لشهداء-الشرطة-بسوهاج

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، يرافقه اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء أركان حرب عمرو جميل مساعد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، صباح اليوم، بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمقر إدارة قوات أمن سوهاج ويرصد موقع دوت الخليج التفاصيل.

كان ذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 70 لأعياد الشرطة المصرية، بحضور عدد من القيادات الأمنية بالمحافظة والقيادات الشعبية وبعض وكلاء الوزارات، ومديري الادارات.

وأكد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج على أهمية دور رجال الشرطة وما يقدمونه من تضحيات في سبيل تحقيق الأمن والأمان على أرض الوطن، موجهاً التحية لشهداء الشرطة وأسرهم، مشيرا إلى وقوف الشعب المصري ورجال القوات المسلحة ورجال الشرطة خلف القيادة الوطنية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية صفا واحدا لاستكمال مسيرة التنمية والبناء .

محافظ سوهاج يهنئ الرئيس " السيسي " بالذكرى الـ 70 لأعياد الشرطة

على جانب اخر بعث اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 70 لعيد الشرطة .

وجاء فيها " بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أهالي محافظة سوهاج، أتقدم لسيادتكم بخالص التهاني القلبية وأطيب الأمنيات، بمناسبة احتفالات عيد الشرطة، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ لمصر أمنها واستقرارها، في ظل قيادتكم الحكيمة لمسيرة الوطن " .

محافظ سوهاج يهنئ وزير الداخلية بالذكرى الـ 70 لأعياد الشرطة

على جانب اخر ايضا بعث اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، برقية تهنئة للواء محمود توفيق وزير الداخلية ، هنأه خلالها بالذكرى الـ 70 لأعياد الشرطة .

وجاء فيها " بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أهالي محافظة سوهاج أتقدم لسيادتكم بخالص التهاني القلبية، بمناسبة الاحتفال بأعياد الشرطة، ونثمن غالياً جهود رجال الشرطة البواسل في حفظ أمن الوطن واستقراره، ومواجهة التحديات، فتحية لرجال الشرطة ولشهدائنا الأبرار أبطال العزة والكرامة”.

كما بعث " الفقي " برقية تهنئة مماثلة للواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية ـ مدير أمن سوهاج، بمناسبة ذكرى أعياد الشرطة، مهنئا فيها جميع رجال الشرطة من ضباط وصف وجنود، مؤكدا على عظيم التقدير للتضحيات المبذولة في سبيل حفظ الأمن واستقرار الوطن .