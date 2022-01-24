/674675/النائب-محمد-عبد-المقصود-بمناقشات-المنشأت-الفندقية-والسياحية-اللائحة-التنفيذية-لابد-أن-تكون-واضحة

وافق النائب محمد عبدالمقصود، عضو مجلس النواب، على قانون المنشآت الفندقية والسياحية من حيث المبدأ، خلال مناقشته بالجلسة العامة المنعقدة منذ قليل، بمقر البرلمان، مُعلنًا أن قطاع السياحة في حاجة شديدة إلى قانون جديد يتواكب مع المتطلبات الحالية للعمل في القطاع.

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وأَضاف "عبدالمقصود" :"من الصعب أن يستمر قطاع الصحة بقانون صادر منذ أكثر من خمسين عام، واتمنى أن تصدر اللائحة التنفيذية تكون واضحة وسريعية حتى لا نعطي فرصة للتقاعص في تطبيقه".

اللائحة التنفيذية للقانون :

وتابع عضو مجلس النواب :"تطبيق القانون أهم من الاقنون نفسه لأن قطاع السياحة يتعامل مع جهات متعددة، وسيكون هناك صعوبة لانتزاع الصلاحيات من هذه الجهات، سرعة إصدار اللائحة التنفيذية ستكون هي الضمان لتطبيق بنود القانون، وأننا نصل إلى المقصد الرئيسي وراء فلسفة هذا القانون، ولذا فأنا أوافق على القانون من حيث المبدأ".

البرلمان يوافق على قانون المنشآت الفندقية والسياحية من حيث المبدأ

هذا ووافقت الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، منذ قليل، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية من حيث المبدأ.

جاء ذلك عقب استعراض النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران في البرلمان، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.