/674676/التربية-والتعليم-لم-نتلقى-أية-شكاوى-في-امتحانات-الصف-الأول-الثانوي-اليوم

أكد مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن غرفة العمليات المشكلة لمتابعة امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي لم تتلق أي شكاوى في امتحانات الصف الأول الثانوي اليوم، وأن أسئلة الامتحان جاءت مطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية التى وضعها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى.

دوت الخليج

جاء ذلك عقب انتهاء طلاب الصف الأول الثانوي العام، من أداء امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا بثاني أيام انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021-2022.

امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا ورقيا

حيث أدى طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الاثنين، امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا ورقيا داخل لجان مؤمَّنة بالمدارس الثانوية في توقيت واحد على مستوى الجمهورية وفقًا للجدول المعلَن من وزارة التربية والتعليم، وتُعقد الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشدَّدة لمنع انتشار فيروس كورونا، وفور خروج الطلاب من أداء امتحانات اليوم، اشتكى عدد كبير من طلاب الصف الأول الثانوي من صعوبة أسئلة امتحان مادة الكيمياء ووصفها البعض بالأسئلة التعجيزية.

الأسئلة غير موحدة على مستوى الجمهورية

وأشار المصدر الى أن الأسئلة غير موحدة على مستوى الجمهورية ولكن تختلف من مدرسة لأخرى، مؤكدا أن جميع الأسئلة تقسم المستويات المعرفية لدى الطلاب والأسئلة تنقسم إلى 50% فهم، و40% تطبيق، و10% للمستويات العليا، موضحا أن الهدف من الامتحانات هو ليس تحصيل الطالب للدرجات وإنما قياس قدرة الطلاب على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

امتحانات أولى وثانية ثانوي عام تعقد ورقيًّا بالكامل

كان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، أكد في تصريحات سابقة أن امتحانات أولى وثانية ثانوي عام سوف تعقد ورقيًّا بالكامل، وبنفس المواصفات التي أعلن عنها من قبل لكن على مستوى المدرسة، ويضعها المدرس الأول للمادة، وقال وزير التعليم أنه سيسمح باستخدام التابلت في الاطِّلاع على المحتوى الرقمي للمقررات وكتابة ملاحظات الطالب عليه تنفيذًا لنظام الأوبن بوك، موضحا إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول على أن تعقد الامتحانات جميعها ورقيًّا سواء الأسئلة الاختيار من متعدد التي تمثِّل 70% أو المقالية التي تمثِّل 30%، مؤكدًا أن القرار يرجع تيسيرًا على الطلاب. وأضافوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الهدف الرئيسي من الامتحانات فى الثانوى العام هو الوقوف على فهم الطلاب لمخرجات التعلم، والتعرُّف على نوعية أسئلة التقييم الجديدة.