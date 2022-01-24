الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذى لإسكان الموظفين بالعاصمة الإدارية تمهيدًا لبدء انتقالهم

/674678/الرئيس-السيسي-يتابع-الموقف-التنفيذى-لإسكان-الموظفين-بالعاصمة-الإدارية-تمهيدا-لبدء-انتقالهم

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

دوت الخليج

وصرح المتحدث الرسمي ، باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، أن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لمجمل المشروعات القومية لوزارة الإسكان على مستوى الجمهورية، خاصةً فيما يتعلق بمدن الجيل الرابع، وتطوير محافظة القاهرة".

مستجدات الموقف الحالي لمختلف المشروعات

من جانبه وزير الإسكان عرض خلال الاجتماع مستجدات الموقف الحالي لمختلف المشروعات في إطار مدن الجيل الرابع، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، لاسيما منطقة الأبراج المركزية، وكذلك الأحياء السكنية المختلفة، فضلاً عن منطقة النهر الأخضر.

وفي هذا السياق، تابع الرئيس الموقف التنفيذي للإسكان الخاص بالموظفين في العاصمة الإدارية، وذلك تمهيداً لبدء الانتقال الفعلي إلى العاصمة، خاصةً ما يتعلق بتوزيع الوحدات السكنية، البالغ عددها حوالي 30 ألف وحدة، موجهاً في هذا الإطار بالالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ وفق أعلى معايير الجودة المخططة.