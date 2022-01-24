/674680/توجيه-رئاسي-بسرعة-الانتهاء-من-أعمال-أبراج-السكن-البديل-بماسبيرو-وتسكين-المواطنين

دوت الخليج

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم عرض مستجدات تطوير منطقة سور مجرى العيون، بشقيها السكني، وكذا التجاري والترفيهي، فضلاً عن تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بسرعة الانتهاء من أعمال أبراج السكن البديل بماسبيرو لإعادة تسكين المواطنين فيها في أقرب وقت ممكن.

العاصمة الإدارية الجديدة من جانبه وزير الإسكان عرض خلال الاجتماع مستجدات الموقف الحالي لمختلف المشروعات في إطار مدن الجيل الرابع، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، لاسيما منطقة الأبراج المركزية، وكذلك الأحياء السكنية المختلفة، فضلاً عن منطقة النهر الأخضر.

وفي هذا السياق، تابع الرئيس الموقف التنفيذي للإسكان الخاص بالموظفين في العاصمة الإدارية، وذلك تمهيداً لبدء الانتقال الفعلي إلى العاصمة، خاصةً ما يتعلق بتوزيع الوحدات السكنية، البالغ عددها حوالي 30 ألف وحدة، موجهاً في هذا الإطار بالالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ وفق أعلى معايير الجودة المخططة.