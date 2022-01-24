الرئيس يكلف بتطوير القاهرة الخديوية امتدادًا لميدان التحرير واستعادة رونقها

/674682/الرئيس-يكلف-بتطوير-القاهرة-الخديوية-امتدادا-لميدان-التحرير-واستعادة-رونقها

دوت الخليج

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم عرض مستجدات تطوير منطقة سور مجرى العيون، بشقيها السكني، وكذا التجاري والترفيهي، فضلاً عن تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بسرعة الانتهاء من أعمال أبراج السكن البديل بماسبيرو لإعادة تسكين المواطنين فيها في أقرب وقت ممكن.

المشروعات الحالية لتطوير منطقة القاهرة الخديوية

اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على مستجدات العمل في المشروعات الحالية لتطوير منطقة القاهرة الخديوية امتدادًا لتطوير ميدان التحرير، خاصةً ما يتعلق بأعمال ترميم الواجهات للمباني التراثية العريقة انطلاقًا من ميدان التحرير مرورًا بميداني طلعت حرب ومصطفى كامل، ووصولًا إلى منطقة ميدان العتبة، موجهًا بتطوير تلك المسارات بالكامل واستعادة رونقها كمصدر جذب سياحي وترفيهي وثقافي، وذلك بالإضافة إلى بدء التطوير الحضاري لحديقة الأزبكية لاسترجاع مكانتها كإحدى أهم الحدائق التراثية بالعاصمة.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لمجمل المشروعات القومية لوزارة الإسكان على مستوى الجمهورية، خاصةً فيما يتعلق بمدن الجيل الرابع، وتطوير محافظة القاهرة".

وعرض وزير الإسكان مستجدات الموقف الحالي لمختلف المشروعات في إطار مدن الجيل الرابع، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، لاسيما منطقة الأبراج المركزية، وكذلك الأحياء السكنية المختلفة، فضلًا عن منطقة النهر الأخضر.