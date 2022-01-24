/674683/النائبة-سحر-العشري تشيد-بمشروع-قانون-المنشأت-الفندقية-يحقق-الشباك-الواحد

وافقت النائبة سحر العشري، عضو مجلس النواب، على مشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية من حيث المبدأ، خلال مناقشته في الجلسة العامة للبرلمان منذ قليل.

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وقالت "العشري" خلال كلمتها بالجلسة :"إن مشروع القانون حال الموافقة عليه، سيعمل على تيسير الاجراءات الاستثمارية من خلال تطبيق الشباك الواحد، يتنظيم كافة الامور والاجراءات الخاصة بترخيص المنشآت الفندقية والسياحية عن طريق وزارة السياحة والأثار ولذا أنا أوافق وأوؤيد القانون لأنه يحفز على جذب الاستثمار في النشاط السياحي بعمل الشباك الواحد".

سحر العشري تعلن ملاحظاتها على مشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية :

ورغم موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ، تطرقت النائبة سحر العشري إلى بعض الملاحظات التي فنَّدتها في مشروع القانون، قائلة :"بالنظر للقانون فإنه لا يجوز لأي شخص بإدارة المنشأة أن يعمل مشرفًا على الإدارة فيها قبل إلا بعد حصوله على ترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة مقابل سداد مبلغ يصل إلى 20 ألف جنيه، هذا فضلا عن ضرورة تجيدد هذا الترخيص سنويًا، وأنا أرى أن هذا الأمر يشكل عائق أمام الاستثمار في السياحة وهو الهدف من وضع القانون".

وتابعت "العشري" :"مشروع القانون أجاز بقرار من الوزير المختص غلق المنشأة إداريًا حال مخالفة أحكامها، وهو ما قد يهدد أي منشأة سياحية أو فندقية بإمكانية إغلاقها؛ لذا يجب وضع ضوابط صارمة على القرارات الصادرة بغلق المنشآت وإحالة الأمر للجنة مستقلة للنظر في أسباب إغلاقها".

الضبطية القضائية

وأضافت "العشري" أن منح بعض الموظفين من وزارة السياحة الضبطية القضائية للتفتيش على المنشآت لضبط الجرائم والمخالفات يجب أن تكون في حدود معينة وواضحة حتى لا يتم استغلال ذلك في ممارسات فساد أو فرض إتاوات بما يتعارض مع فلسفة القانون.

البرلمان يوافق على قانون المنشآت الفندقية والسياحية من حيث المبدأ

هذا ووافقت الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، منذ قليل، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية من حيث المبدأ.

جاء ذلك عقب استعراض النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران في البرلمان، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.