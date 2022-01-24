منة عرفة تحتفل بعيد الميلاد زوجها بالأحضان (صور)

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احتفلت الفنانة منة عرفة بعيد ميلاد زوجها محمود المهدي بطريقة مميزة، وهو من مواليد 28 نوفمبر عام 1990.

ويرصد لكم دوت الخليج صور احتفال الفنانة منة عرفة بزوجها محمود المهدي وذلك خلال السطور القادمة.

منة عرفة تحتفل بعيد ميلاد زوجها محمود المهدي

نشرت الفنانة منة عرفة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام صور من احتفالها بعدي ميلاد زوجها محمود المهدي، وعلقت: ”عيد ميلاد سعيد يا رجلي وحبي ومصدر سعادتي”.

وقد أثارت الفنانة منة عرفة الجدل في الفترة السابقة بالعديد من التصريحات، ونعرضها لكم في الآتي.

تصريحات مثيرة للجدل لمنة عرفة

كانت الفنانة منة عرفة وزوجها محمود المهدي حديث الساعة في الأيام السابقة، من قرار انفصال لقرار عودة من جديد بالإضافة إلى العديد من الخلافات مع بعض الفنانين، والكثير من التصريحات التي أشعلت مواقع التواصل الأجتماعي.