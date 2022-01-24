منة عرفة تحتفل بعيد الميلاد زوجها بالأحضان (صور)

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احتفلت الفنانة منة عرفة بعيد ميلاد زوجها محمود المهدي بطريقة مميزة، وهو من مواليد 28 نوفمبر عام 1990.
ويرصد لكم دوت الخليج صور احتفال الفنانة منة عرفة بزوجها محمود المهدي وذلك خلال السطور القادمة.
منة عرفة تحتفل بعيد ميلاد زوجها محمود المهدي
نشرت الفنانة منة عرفة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام صور من احتفالها بعدي ميلاد زوجها محمود المهدي، وعلقت: ”عيد ميلاد سعيد يا رجلي وحبي ومصدر سعادتي”.
وقد أثارت الفنانة منة عرفة الجدل في الفترة السابقة بالعديد من التصريحات، ونعرضها لكم في الآتي.
تصريحات مثيرة للجدل لمنة عرفة
كانت الفنانة منة عرفة وزوجها محمود المهدي حديث الساعة في الأيام السابقة، من قرار انفصال لقرار عودة من جديد بالإضافة إلى العديد من الخلافات مع بعض الفنانين، والكثير من التصريحات التي أشعلت مواقع التواصل الأجتماعي.
وباءت هذه الفترة بالهدوء لتعود مرة أخرى تثير الجدل حيث قامت الفنانة منه عرفة بالرد من خلال البث المباشر الذي أطلقته من صفحتها الرسمية عبر تطبيق «فيسبوك» علي أسألة المتابعين، وكان أبرز سؤال “هتتجوزي أمتى؟”، وكان رد منه عرفة صادم وأثار الجدل بشكل كبير حيث قامت بالر علي هذا السؤال قائلة:”شكلها مفيهاش جواز”.
انفصال منة عرفة عن محمود المهدي بسبب مشهد لها مع محمد نجاتي
وشهدت السوشيال ميديا خلال الفترة القليلة الماضية، أزمة قوية بين محمود المهدي وزوجته منة عرفة وبين الفنان محمد نجاتي السبب الرئيسي في نشوب هذه الأزمة.
بدأت الأزمة عندما نشر المهدي ستوري عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، قال فيها: “تم الانفصال كل حاجة قسمة ونصيب وربنا يوفقها في حياتها اللي اختارتها”.
كما نشر ستوري أخرى صورة لـ“بطيخة” مكتوب عليها الزواج يا حمرا يا قرعة، بالاضافة إلى تعليق عليها:” فين صاحب المثل ده "، الأمر الذي وصفه البعض بأنه يقصد منة عرفة؟.
وبعدما أثار محمود المهدي الجدل حول انفصاله عن منة عرفة بتصريحاته الأخيرة نشر ستوري يوضح بها أسباب الإنفصال فكتب: “الناس اللي بتتصل وتسأل، خلاص كل حاجة قسمة ونصيب، وأنا كرجل شرقي صعيدي، في حاجات مش هتنفع معايا وهتوقفها عن شغلها وحلمها وأصدقائها في الوسط الفني”.
وتابع: “فأكيد مش هقف في ده، وربنا يكرمها في المجال الفني وتوصل أعلى حاجة فيه، بالتوفيق للجميع”.
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