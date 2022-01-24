/674686/منى-زكي-تدعم-نفسها-بعد-الهجوم-عليها-بسبب-أصحاب-ولا-أعز-الأقوياء-لا-يضيعون-وقتهم-في-الحزن

حدثت ضجة كبير في الأيام القليلة الماضية بسبب فيلم "أحاب ولا أعز"، الذي شاركت في بطولته الفنانة منى زكي، والتي تعرضت لحملة هجومية قوية من قبل الجمهور والنقاد وبعض السياسيين والشخصيات العامة، وبعدها أنتشرت رسائل الدعم والتشجيع من نجوم الوسط الفني في مصر والدول العربية، والجمهور المحب لفن منى زكي، على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

دوت الخليج

منى زكي تبعث رسائل رعم لنفسها

نشرت الفنانة منى زكي صورة بها عدد من النصائح تجعل الإنسان قويًا، وذلك من خلال خَصِّية القص المصورة "story"، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، والصورة مكتوبة باللغة الإنجليزية، وتحمل عنوانًا يعني "ست خطوات زهنية يفعلها الأقوياء"، وعلقت عليها منى باللغة الإنجليزية أيضًا، وكتبت ما يعني " ملحوظة لنفسي".

وتضمنت هذه الصورة النصائح التالية:

1- الأقوياء لا يضيعون وقتهم في الحزن، ولكن يتخطون الصعاب.

2- هم يرحبون بالتغيير، ويغتنمون الفرص.

3- يظلون سعداء، ولا يضيعون طاقتهم في أشياء لا يقرون التحكم بها.

4- الأقوياء لطفاء، عادلون ولا يخافون من التعبير عن أنفسهم.

5- يجرؤون على المخاطرة المحسوبة.

6- الأقوياء يحتفلون بنجاحات غيرهم ولا يقلل منها.

منى زكي تشكر داعميها

نشرت منى زكي من خلال خَصِّية الـ story على موقع إنستجرام، عبر حسابها الشخصي، مجموعة من رسائل الدعم التي تلقتها من الجمهور، أو من نجوم الوسط الفني في العالم العربي، وأعادت نشر فيديوهات وصور نشروها لفيلم "أصحاب.. ولا أعز" الذي قامت بالمشاركة في بطولته، إلى جانب عدد من نجوم الدراما العربية، والذي كان سببًا في هجوم عنيف عليها هذه الأيام، وشكرت كل من دعمها وهنأها على براعة أدائها لدورها في الفيلم.

بيان نقابة المهن التمثيلية

نشرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا رسميًا، صدر منذ ساعات قليلة، من خلال صفحة النقابة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، وهذا البيان بخصوص فيلم "أصحاب.. ولا أعز"، الذي شاركة في بطولته الفنانة المصرية منى زكي، المؤيدة بالنقابة، ورآه الناس فيلم يدفع للإباحية، وينشر أفاظًا جارحة بين مسامع الجمهور، جاء نص البيان كالآتي: "تابعت نقابة المهن التمثيلية نقيبا واعضاء، بكل دقة ، كافة ردود الأفعال التي ظهرت في وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي ، وبعض الآراء من شخصيات سياسية ( منفردة او ممثلة لأحزابها ) والتي جميعها دارت حول العمل الفني فيلم أصحاب ولا أعز" والذي شاركت في بطولته الفنانة المصرية مني زكي عضو النقابة"

وتابعت: "نتيجة لهذه المتابعة تؤكد النقابة علي ثوابت أساسية أهمها :

أولا: أن الحفاظ علي حرية الإبداع في دولة مدنية تؤمن بالحرية جزء أساسي من وجدان الفنانين المصريين تحميه النقابة وتدافع عنه

ثانيا: أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام اي اعتداء لفظي او محاولة ترهيب معنويه لأي فنان مصري او النيل منه نتيجة عمل فني ساهم فيه مع مؤلفه ومخرجه ، وستقوم النقابة بدعم الفنانة مني ذكي حال محاولة البعض اتخاذ اي اجراء من أي نوع كان تجاه الفنانة عضو النقابة .

ثالثا: النقابة وهي تحرص علي القيم الاصيلة للمجتمع المصري تؤكد على أن دور الفنون والقوى الناعمة أن تعالج القضايا الشائكة وأن تدق ناقوس الخطر علي ظواهر كثيرة قد تتسرب لمجتمعنا ويجب أن يتصدى لها فنانو مصر ومبدعوها بأعمالهم والتي تكشف كثيرا منها وتعطي رسالة لتنبيه الجميع ، وهذا هو دور الفن في عمومه ودور فنون التمثيل خصوصا".

واختتمت النقابة بيانها: "هذا وتهيب النقابة بالجميع بعدم التعرض لأشخاص أعضائها من الفنانين لمجرد مشاركتهم في عمل قد يتفق البعض او يختلف عليه عاشت مصر المستنيرة".