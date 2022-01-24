النائب فريدى البياضى يتحدث لـ دوت الخليج عن طلبه الخاص للحكومة بشأن تداعيات كورونا الجديدة..فيديو

/674687/النائب-فريدى-البياضى-يتحدث-لـ-تحيا-مصر-عن-طلبه-الخاص-للحكومة-بشأن-تداعيات-كورونا-الجديدةفيديو

قال النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، أنه تقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، لافتا أن المتحور الجديد سريع الانتشار وإصاباته متعددة.

دوت الخليج

وأضاف البياضي، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أنه يكاد يكون لا يوجد بيت خالي من إصابات كورونا في الوقت الحالي، لافتا أنه أكد في طلبه علي ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، علي الرغم من أن الدراسات أثبتت أن إصابات أوميكرون أخف شدة من السلالات الأخري لكن السلالات القديمة مازالت موجودة .

وتابع عضو مجس النواب: لابد أن تؤدي الحكومة دورها بتطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدا أنه حدث نوع من الإنفلات في تطبيق الإجراءات الفترة الماضية، مضيفا: إذا تفاقم الأمر لابد من إغلاق جزئي لفترة محددة و لابد من تشجيع المواطنين علي تلقي اللقاح لأن مازال هناك نسبة كبيرة لم تتلق اللقاح.

النواب يوافق على مشروع قانون صندوق دعم السياحة والآثار فى المجموع

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار.

وقرر رئيس المجلس تأجيل الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة لاحقة.

جدير بالذكر أن الدكتورة درية شرف الدين، رئيس اللجنة، كشفت أمام الجلسة العامة، أمس الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتبى لجنة السياحة والطيران، والخطة والموازنة.

وقالت: الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم وبقوة لقطاع السياحة في كل الأزمات السابقة التي تعرض لها، وما زالت مستمرة في دعم هذا القطاع لمواجهة الأزمة الحالية بسبب جائحة كورونا التي نتج عنها وقف رحلات الطيران وتوقف النشاط السياحى حيث قدمت له الدولة دعمًا ماليًّا يقدر بنحو 3 مليارات جنيه لتلافى الآثار السلبية التي نتجت عن توقف النشاط السياحى.

وأكدت النائبة أنه انطلاقا من رؤية الدولة بأن قطاعي السياحة والآثار لا ينفصلان تجمعهما عباءة واحدة يكمل بعضهما بعضًا بما يحقق مصلحة مشتركة من خلال دعم القطاع السياحى بقوة وقت الأزمات، والقيام بحملات ترويجية بهدف زيادة التدفق السياحى الوافد إلى مصر ينتج عنه زيادة في موارد الدولة المصرية، بالإضافة إلى تطوير المناطق والمواقع والمتاحف الأثرية، على قرار القيادة السياسية بدمج وزارتي السياحة والآثار في وزارة واحدة وإسنادها لقيادة واعية متميزة ثبت نجاحها وتميزها بالفعل - رغم الظروف الحالية - في إدارة ملفي السياحة والآثار المصرية والحفاظ عليها تمثلت في تتابع الإعلان عن اكتشافات أثرية جديدة وافتتاح العديد من المتاحف الأثرية ومنهامتحف شرم الشيخ.

وأشارت النائبة، إلى المكاسب الناتجة عن دمج وزارتي السياحة والآثار، منها الاحتفالية المهيبة التي اتسمت بالتنسيق والدقة والرقى والإبهار التي أُقيمت أثناء نقل المموميات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى بالحضارة المصرية، وكذا الاحتفالية الكبرى بمناسبة افتتاح طريق الكباش بالأقصر واستخدام حملات دعائية وترويجية مدروسة تم بثها من خلال وسائل إعلام ووكالات أنباء عالمية بشكل أظهر عظمة الحضارة المصرية في أبهى صورها برعاية من القيادة السياسية، مما كان له أثر بالغ في لفت أنظار العالم إلى مصر وجذب المزيد من السياحة الوافدة إليها.