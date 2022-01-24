النائب أحمد محسن:كلمة الرئيس السيسي في عيد الشرطة دستور عمل للفترة القادمة 

/674695/النائب-أحمد-محسنكلمة-الرئيس-السيسي-في-عيد-الشرطة-دستور-عمل-للفترة-القادمة

قال النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس السيسي في الاحتفال بحلول عيد الشرطة والذكرى الـ11 لثورة يناير، بمثابة دستور عمل للفترة المقبلة في البلاد، يتم التركيز فيها بشكل كبير على مواصلة التطلع للمستقبل عبر مشاريع رائدة وعملاقة في مختلف المجالات والتأكيد على ضمان الأمن والاستقرار في البلاد والتصدي لكافة التحديات.

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ونوه محسن في تصريحات له اليوم، بما قاله الرئيس السيسي في كلمته، من أن الغاية الأسمى هى الحفاظ على بقاء الدولة واستمرارها وأن ثورة 25 يناير كانت تعبر عن تطلع المصرين لمستقبل جديد.

أحمد محسن:كلمة الرئيس السيسي في عيد الشرطة دستور عمل للفترة القادمة

وأردف عضو مجلس الشيوخ، أن ما تحقق في البلاد، على مدى السنوات الماضية على يد الرئيس السيسي، يؤكد أن مصر خطت بقوة للمستقبل، وانها وعازمة على استمرار السير في هذا الطريق، علاوة على إيمان الجميع بأن الاستقرار "هدف سامي" للدولة المصرية وكذلك الأمن وسط فوضى إقليمية كبيرة تضرب بلدانا عدة.

وأشاد محسن، بالجهود الكبيرة التي بذلتها القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية، للنهوض بالوطن والتصدي للتحديات والعمل على إنهاء الفقر والبطالة والتضخم وفي نفس الوقت تعزيز قوة الدولة المصرية واستعادة ريادتها.

رئيس البرلمان يهنيء الرئيس السيسي بعيد الشرطة السبعين

وتحتفل الشرطة المصرية، فى يوم 25 يناير من كل عام بعيدها القومي والذى يعتبر تخليدًا لذكرى تضحيات رجال الشرطة في موقعة الإسماعيلية عام 1952 والذى أثبت شجاعة وبسالة رجال الشرطة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل عدم الاستسلام ودفاعا عن وطنهم.

وفي هذا السياق، بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول ذكرى عيد الشرطة المجيد، قائلًا في نص البرقية :"يطيب لى ونحن نحتفى بإحياء ذكرى عيد الشرطة المجيد، الذي يتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير، أن أرسل إليكم باسمي وباسم السادة أعضاء مجلس النواب، بخالص التهاني بهذه المناسبة الجليلة التي نتذكر فيها شهداء الشرطة الأبرار الذين رووا بدمائهم الذكية تراب مصر الطاهر، ذودًا عن حياض الوطن ضد الاحتلال الإنجليزى، والذين تواصل عطاؤهم حتى الأمس القريب، فلم يبخلوا بأرواحهم الطاهرة فداءً للوطن، ضد جماعات ظلامية تريد تحويل الوطن إلى بحر من الدماء والأشلاء، وإعادته للجاهلية الأولى، تلتحف بعباءة الإسلام الذي حرم سفك الدماء بغير حق، والإسلام منهم براء".

وأضاف رئيس مجلس النواب :"لقد وقفتم يا سيادة الرئيس مع الشعب في فترة وَلـّـْـت، نزل فيها الجهل وكثر فيها الهرج، تسدون عنه مطالع الفتن، وأدركتم بحسكم الوطنى، منذ أن توليتم قيادة مصر، أن خطابكم يجب أن يكون لشعب مصر وأن قراركم يجب أن يقاس بمصلحة مصر، فكان أن أعطيت جهدك لإعادة بناء مصر، فسر على بركة الله، وبتأييد الشعب، في طريق النمو والتطور، وحفظ الله مصر ووقى شعبها وأيدكم بنصر من عنده".