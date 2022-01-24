حلقة نقاشية بمجلة السياسة الدولية.. حياة كريمة أمل مصر

جدة - نرمين السيد - وتحدث الدكتور محيى الدين بصفته الشخصية وليس المؤسسية، وقد أدار الجلسة الأستاذ أحمد ناجى قمحة، رئيس تحرير مجلتى السياسية الدولية والديمقراطية، بحضور أعضاء فريق تحرير مجلة السياسة الدولية، ومنهم: الأستاذ مالك عونى، والدكتور أبوبكر الدسوقى، والدكتور خالد حنفى، والدكتور أبوالفضل الإسناوى، والأستاذ عمرو عبدالعاطى، ورئيس تحرير صحيفة الأهرام ويكلى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمتحدث باسمه، الأستاذ عزت إبراهيم، ونفين كامل رئيس تحرير صحيفة الأهرام إيبدو، ومى كمال الصحفية بالأهرام إيبدو.

ركز حديث الدكتور محيى الدين على قضية التضخم فى ى لا يزال فاقتصادات الدول المتقدمة، وتأثيراتها فى الاقتصاد العالمى، الذى مرحلة التعافى من جائحة كوفيد-١٩، وتداعيات تزايد التضخم فى الاقتصادات العالمية لمستويات غير مسبوقة على اقتصادات الدول النامية والأسواق الناشئة، وسبل تعافى تلك الدول من هذا التحدى الاقتصادى الطارئ.

وأشار إلى أن موضوع التضخم لم يكن من الموضوعات العالمية محل اهتمام العديد من الخبراء الاقتصاديين العالميين، حيث وصل إلى 7٪ فى الولايات المتحدة و5٪ فى دول الاتحاد الأوروبى، فى نسبة تعد الأعلى منذ أربعة عقود، والثانية منذ عقدين على الأقل.

وقد تعرض لأسباب هذا التضخم العالمى وحالة الجدل بين الخبراء الاقتصاديين حول ما إذا كان هذا التضخم أزمة طارئة أم مستمرة، مشيرًا إلى إخفاقات نماذج التنبؤ العالمية بتوقع حدوث التضخم العالمى.

وأضاف الدكتور محيى الدين أن طريقة تعامل الولايات المتحدة باعتبارها الاقتصاد الأول فى العالم، ومركزية الدولار الأمريكى فى التعامل المالى العالمى سيكون لها تأثير كبير فى باقى اقتصادات دول العالم، سواء كانت اقتصادات متقدمة، أو ناشئة، أو نامية.

وأضاف أن التعامل الأمريكى سيجعل معدلات التضخم أقل من 5 إلى 3.5٪ ولكنه أعلى من المعدل القديم 2٪.

ولكن فى الدول العربية فإن قضية التضخم من أولويات السياسةالاقتصادية لتلك الدول، ويتم التعامل معها منذ فترة طويلة، ولكن حالة التضخم العالمى سيكون لها تأثيرات كبيرة فى دول المنطقة، حيث إنها تتأثر بآليات التضخم المستورد، لاعتمادها على استيراد السلع من الخارج ومدخلات الإنتاج، فضلا عن أن إجراءات السياسات النقدية فى الخارج للتعامل مع حالة التضخم العالمية ستكون لها تداعيات على التدفقات المالية لاقتصادات دول المنطقة، وعلى أسواق الديون.

وتوقع الدكتور محيى الدين أن تكون هناك تداعيات متوقعة للزيادة فى سعر الفائدة على الدولار خلال العامين القادمين، وأن تكون هناك ست أو سبع زيادات تتراوح بين 1.75٪ و2٪، ستكون لها تأثيرات عالمية فى تدفقات تريليونات الدولارات إلى العديد من دول المنطقة.

وتحدث الدكتور محيى الدين عما أطلق عليه "فخ الوسط"، ويعنى بذلك أن هناك دولا غنية ومتقدمة اقتصاديا قادرة على التعامل مع أزمات التضخم العالمى، ودولا نامية أقل دخلا تقدم لها الدول المانحة مساعدات للتعافى من آثار التضخم، ولكن الدول المتوسطة سواء المنخفضة أو المرتفعة الدخل تعانى للتعامل مع آثار التضخم.

وللتعامل مع "فخ الوسط" أطلق صندوق النقد الدولى، صندوقا جديدا لمساعدة الدول التى تعمل على التعافى من آثار الجائحة ولاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون.

كما تحدث عن ضرورة اتخاذ الدول سياسات مبكرة قبل اندلاع أزمات التضخم والتدخل فى مجالات التسيير على أصحاب الدخل المتوسط من خلال استثمارات إضافية تحسن من التعليم والرعاية الصحية، والتى تخفف من آثار التضخم.

وقد أشار الدكتور محيى الدين إلى بعض النجاحات التى حققها الاقتصاد المصرى قبل الجائحة، والتى انعكست على تحقيقه معدلات نمو فى وقت عانت فيه عديد من دول المنطقة خلال الجائحة، وحققت مصر معدلات نمو تفوق كثيرا من الدول النفطية العربية.

وتحدث عن الرؤية الإيجابية للمؤسسات الدولية للاقتصاد المصرى، وأكد أن زيادة معدلات النمو فى الاقتصاد المصرى تتطلب الاستثمار والادخار بصور مختلفة، والعمل على تقليل الفجوة بين الاستثمار والدخل لتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

وعن دور الدولة والقطاع الخاص فى اقتصاد الدول، تحدث عن ضرورة أن يكون للدولة دور فى مضاعفة الاستثمار الخاص والبشرى والتنمية الأساسية والملكية العامة ونظام الرعاية الصحية، وكذلك الاستثمار فى القدرة على المقاومة والضمانات المساندة للمجتمع، وفى القطاعات التى لا يستثمر فيها القطاع الخاص، لأنها ليست على أولوياته لأنها لا تحقق له مكاسب.

وأكد أهمية دور القطاع الخاص فى الاستثمار والنمو داخل الدول، مع التركيز على القطاعات الجديدة مثل أشباه الموصلات والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعى ونظم المعلومات.

وتحدث عن أن مشروع حياة كريمة، الذى يضخ 700 مليار جنيه، بما يمثل 5٪ من الناتج المحلى الإجمالى، خلال 3 سنوات، باعتباره نموا شاملا للجميع، ستكون له تأثيرات فى النمو المصرى، فضلا عن أنه يمثل نقلة نوعية فى حياة المصريين، والاستثمار فى البنية الأساسية.

وقد خلص إلى أن مشروع حياة كريمة، الذى له تأثيرات مباشرة وغير مباشرة، هو أمل مصر فى التحول بجانب العديد من المشروعات القومية الكبرى.