عاجل- فصل الكهرباء عن 13 قرية فى كفر الشيخ لمدة 6 ساعات

جدة - نرمين السيد - أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ، وشركة الكهرباء، فصل التيار الكهربائى عن 13 قرية وتوابعها بالمحافظة، غدًا، لمدة 6 ساعات لإجراء أعمال الصيانة من الساعة التاسعة والربع صباحا، حتى الساعة الثالثة عصرا.





وأوضحت الغرفة - فى بيان اليوم الاثنين - أن فصل التيار الكهربائى عن مغذى "إسحاقة" شرق كفر الشيخ، وتتأثر بعمليات الفصل أجزاء من إسحاقة وتوابعها بمركز كفر الشيخ، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى "أبو زيادة" بشمال دسوق، وتتأثر بالفصل مناطق "أبو زيادة والشباسية"، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى "الربعاية" بمركز سيدى سالم، وتتأثر بعملية الفصل "الربعاية" وتوابعها، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى "إيطاليا" بمركز الحامول، وتتأثر بعملية الفصل "تيرة والمجاز"، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى "إبراهيم الدسوقى" بمركز مطوبس، وتتأثر بعملية الفصل قرى "الخريجين".

وأشارت إلى أنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن مغذى "كمال حسين" بالرياض، وتتأثر بالفصل قرى "كمال حسين وقرى1، 2، 56،57"، وعن مغذى "أبو بدوى" ببيلا، وتتأثر بعملية الفصل "أبو بدوى وتوابعها"، وعن مغذى "البحيرة"، وتتأثر بالفصل قرى "عبد الرازق فرج، والشعيرى"، وسيتم الفصل عن مغذى "كفر مجر" جنوب دسوق، وتتأثر بعملية الفصل "كفر مجر"، ومغذى "المساكن" بدسوق، ويتأثر بعملية الفصل "الاستاد، ومركز شرطة الأرياف، وتقسيم رجب، والمساكن".

ولفتت الغرفة إلى أنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن مغذى "السلام" بكفر الشيخ، وتتأثر به منطقة "إبراهيم المغازى"، ومنطقة "تقسيم 2" بجوار التربية النوعية، و"السلام"، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى "عثمان" غرب كفر الشيخ، وتتأثر بعملية الفصل قرية "عثمان" وتوابعها، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى "الخادمية" شرق كفر الشيخ، وتتأثر بالفصل قرى "الخادمية، ودقميره" وتوابعهما.