جدة - نرمين السيد - وأشار فى رسالة بعثها لـ اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إلى أن الشعب المصرى يثمن ويقدر التضحيات التى قدمها ومازال يقدمها رجال الشرطة من الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.
وفى الرسالة التى بعثها وزير التموين والتجارة الداخلية، قدم فيها التهانى القلبية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة داعيا المولى عز وجل ان يحفظ مصر قيادةً وشعباً، وأن ينعم على مصر الغالية بالأمن والاستقرار والرخاء والنمو فى ظل القيادة الحكيمة لـ الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التموين: نثمن تضحيات رجال الشرطة للحفاظ على الوطن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.