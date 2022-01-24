وزير التموين: نثمن تضحيات رجال الشرطة للحفاظ على الوطن

جدة - نرمين السيد - وأشار فى رسالة بعثها لـ اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إلى أن الشعب المصرى يثمن ويقدر التضحيات التى ‏قدمها ومازال يقدمها رجال الشرطة من الحفاظ على أمن واستقرار ‏الوطن.

وفى الرسالة التى بعثها وزير التموين والتجارة الداخلية، قدم فيها التهانى القلبية ‏بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة داعيا المولى عز وجل ان يحفظ مصر ‏قيادةً وشعباً، وأن ينعم على مصر الغالية بالأمن والاستقرار والرخاء ‏والنمو فى ظل القيادة الحكيمة لـ الرئيس عبد الفتاح ‏السيسى، رئيس الجمهورية.