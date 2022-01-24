جدة - نرمين السيد - التقى السفير حسام الدين رضا، سفير جمهورية مصر العربية لدى جيبوتى، بالسكرتير التنفيذى لمنظمة الهيئة الحكومية للتنمية "الإيجاد" Workneh Gebeyehu، حيث قام السفير المصرى بتسليم السكرتير التنفيذى الخطاب المتضمن تعيينه سفيراً معتمداً لمصر لدى المنظمة.





وأعرب السكرتير التنفيذى للإيجاد عن التقدير لحرص مصر على التفاعل مع المنظمة التى تعمل على مواجهة العديد منالتحديات فى دول المنطقة، مشيراً إلى أن هناك العديد من العوامل المشتركة التى تجمع بين مصر وبين دول المنظمة وعلىرأسها عضوية الاتحاد الإفريقى. من جانبه، قدم السفير المصرى شكره على الترحيب الذى لاقاه من السكرتير التنفيذى للمنظمة، موضحاً انفتاح مصرعلى العمل مع أعضاء المنظمة والمشاركة بفاعلية فى البحث عن حلول من أجل تحقيق رخاء وازدهار المواطنين الأفارقة فيشتى أنحاء القارة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفير المصرى فى جيبوتى يلتقى بالسكرتير التنفيذى لمنظمة الإيجاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.