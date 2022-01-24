جدة - نرمين السيد - أيضا تفقدت عمليات التعقيم داخل الصالات وسيور الحقائب والاستراحات تزامناً مع توجهات الحكومة المصرية لتشديد الإجراءات الوقائية لمواجهة مستجدات الوضع فيما يخص متحور "أوميكرون" والإلتزام التام بكافة الاجراءات الاحترازية والصحية للحد من انتشار فيروس كورونا. كما تفقدت اللجنة مواقع البالون الطائر فى البر الغربى بالأقصر لمتابعة إجراءات السلامة المتبعة فى تشغيل البالون الطائر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اللجنة العليا للتفتيش الأمنى والبيئى تتفقد مطار الأقصر الدولى (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.