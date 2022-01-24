رئيس الوزراء يناقش خطوات تنفيذ وحدات سكن كريم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية

جدة - نرمين السيد - وأوضح أن هناك اهتمامًا كبيرًا بتوفير السكن الكريم لأهالينا الذين تم إعداد حصر لوحداتهم غير الملائمة بالقرى، مضيفا أن الحكومة تعمل على استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية فى تنفيذ هذه الوحدات وتطويرها بصورة ملائمة لتوفير حياة لائقة كريمة لأهالينا، ولا سيما أن هناك بالفعل جمعيات أهلية حققت نجاحات ملحوظة فى هذا الشأن، واستعانت خلال تنفيذ الوحدات بمقاولين وبعمالة من أهالى القرى نفسها، التى يتم العمل على تطوير الوحدات بها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى ترأسه الدكتور مصطفى مدبولى،اليوم؛ لمناقشة خطوات تنفيذ وتطوير وحدات "سكن كريم" ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية، من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية، بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، ونيڨين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، وأيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات المجتمع الأهلى، والدكتور ولاء عبد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة " حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية، والمهندس لؤى أنس الاستشارى الهندسى لمشروع " سكن كريم".

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: إن الاجتماع يأتى بهدف دراسة قدرات هذه الجمعيات الأهلية، ومدى إمكانية قيامها بمهمة تطوير الوحدات التى تم حصرها ضمن " سكن كريم"، وخاصة أنه من خلال دراسة الحالة اتضح أن عددا كبيرا من الأهالى لا يرغبون فى الانتقال من منازلهم القائمة ويفضلون البقاء بها مع تطويرها، وهو ما نعمل على تنفيذه، تلبية لرغباتهم.

ووجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع مع الجمعيات الأهلية؛ للتنسيق معهم بهذا الشأن، كما كلف بسرعة تحديد المواصفات التى سيتم توحيدها عند تطوير الوحدات، مع مراعاة أنه سيتم الالتزام برسومات هندسية محددة، إلى جانب تحديد الأسعار، على أن يتم التنسيق مع الجمعيات فى هذا الجانب، وبدء التنفيذ على الفور.

من جانبها، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أنه يتوافر ما بين 20 إلى 30 جمعية لديها الاستعداد التام لتنفيذ وحدات سكن كريم، موضحة أنها ستعقد اجتماعًا مع مسئولى هذه الجمعيات غداً؛ للتعرف على إمكاناتهم، كما سيتم أيضًا التنسيق مع اتحاد التشييد والبناء فى هذا الشأن.