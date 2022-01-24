«وزراء الداخلية العرب» تدين اعتداءات الحوثيين على السعودية

جدة - نرمين السيد - أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الاعتداءات الإرهابية التى حاولت من خلالها مليشيا الحوثى استهداف مواقع ومنشآت مدنية فى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.





وقالت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب فى بيان اليوم الإثنين،: "تلقينا ببالغ الشجب والاستنكار نبأ الاعتداءات الإرهابية التى حاولت من خلالها مليشيا الحوثى استهداف مواقع ومنشآت مدنية فى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، فى عدوان إرهابى جبان وآثم يستهدف بصورة متعمدة حياة الأبرياء والآمنين والأعيان المدنية، ويمثل جريمة حرب تستوجب المساءلة والمحاسبة، وانتهاكا صارخا للقانون الدولى والسلم والأمن الإقليمى، كما يعكس النهج العدوانى المستمر لهذه المليشيا وأهدافها الرامية إلى تهديد الأمن والاستقرار والسلام فى المنطقة العربية والإقليم، وتحديها السافر للمجتمع الدولى، ورفضها لجميع المساعى والمبادرات الهادفة لإحلال السلام فى اليمن".

وتابع البيان: "إن الأمانة العامة للمجلس إذ تدين بكل حزم وقوة هذه الإعتداءات الإرهابية فإنها تؤكد تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومساندتها المطلقة لهما فى كافة الإجراءات التى تتخذانها للدفاع عن أمنهما وحماية أراضيهما ومنشآتهما، والحفاظ على سلامة مواطنيهما والمقيمين فيهما، كما تشيد بيقظة وكفاءة قوات الدفاع الجوية السعودية والإماراتية وقوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن فى التصدى لكل الاعتدءات".