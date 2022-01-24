/674697/وكيل-تعليم-البحيرة-يتفقد-لجان-مدرسة-الابعادية-الاعدادية-المشتركة-بدمنهور

تابع يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة يرافقة خالد الدقلة مدير عام إدارة مركز دمنهور التعليمية، عدد من اللجان الامتحانية حيث قاما بتفقد لجان مدرسة الابعادية الاعدادية المشتركة ووجه وكيل الوزارة بضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للإمتحانات وتوفير المناخ المناسب للطلاب والملاحظين فى جو من الهدوء والانضباط وتواجد طبيب او زائر صحى بجميع اللجان كما وجه بتكثيف حملات النظافة ورفع الاشغالات بمحيط المدارس ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم إستمرار إنعقاد غرفة العمليات بالمديرية وربطها بغرف عمليات مماثلة بكل ادارة تعليمية لمتابعة سير الامتحانات اولاً بأول وتذليل ما يعترضها من معوقات مشيرا إلى أن غرفة العمليات ام تتلقى أية شكاوى خاصة بسير العملية الامتحانية بمدارس المحافظة ولم يتم رصد ايه مخالفات أو تجاوزات تعكر صفو الامتحانات بالبحيرة.

وكيل تعليم البحيرة يتفقد لجان مدرسة الابعادية الاعدادية المشتركة بدمنهور

إنتظمت امتحانات نهاية الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى الحالى بصفوف النقل بمدارس البحيرة حيث يؤدى اليوم تلاميذ الصف الخامس الابتدائى البالغ عددهم 136188 امتحاناتهم فى مادتى اللغة الانجليزية والعلوم كما يؤدى تلاميذ الصف السادس الابتدائى البالغ عددهم 124150 تلميذ وتلميذة امتحاناتهم اليوم فى مادتى اللغة الانجليزية والعلوم أيضاً كما واصل طلبة وطالبات الصف الثانى الاعدادى البالغ عددهم 128168 طالب وطالبة إستكمال امتحاناتهم اليوم فى مادتى الهندسة والدراسات.

كما واصل طلبة وطالبات الصف الأول الثانوى اليوم امتحانات نهاية الفصل الدراسى الاول حيث يؤدى 35989 طالب وطالبة(رسمى حكومى– رسمى لغات – خاص عربى- خاص لغات – خدمات – منازل) امتحاناتهم اليوم فى مادتى الكيمياء والجغرافيا.

ووجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة بضرورة متابعة سير الامتحانات والتأكد من اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا وتطهير وتعقيم اللجان والتأكيد على التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات الطبية وتقليل اعداد الطلاب باللجان الفرعية والحفاظ على التباعد والمسافات البينية الآمنه أثناء سير الامتحانات.