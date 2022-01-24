استعدادًا لشهر رمضان.. التموين تعلن توفير الزيت والسمن بتخفيضات تصل لـ 30% 

/674700/استعدادا-لشهر-رمضان-التموين-تعلن-توفير-الزيت-والسمن-بتخفيضات-تصل-لـ-30

دوت الخليج

المهندس إبراهيم خطاب رئيس مجلس إدارة شركة طنطا للزيوت والصابون، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية ، أكد على استعداد وزارة التموين والتجارة الداخلية لشهر رمضان المبارك وكذلك استعدادات شركته لاستقبال الزيادة على الطلب خلال موسم رمضان.

زيادة طرح منتجات الشركة من الزيوت والسمن والصابون

وقال خطاب أنه من المقرر زيادة طرح منتجات الشركة من الزيوت والسمن والصابون بعبوات مختلفة الأحجام وبأسعار مخفضة عن الأسواق بنسب تصل إلى 30% عن المنتجات المنافسة في الأسواق وجودة منافسة، موضحا أن شركته تتميز بإنتاج بذرة القطن ذو الجودة العالية والذي يلقى قبولا كبيرا بين عموم المستهلكين وينافس بشدة المنتجات المنارة في الأسواق بما يتمتع به من جودة عالية بالإضافة إلى إنتاج زيت عباد الشمس وزيت الدرة والسمن النباتي. واضاف خطاب أنه سيتم عمل شنط رمضان بكميات كبيرة استعدادا للشهر الكريم بأسعار مختلفة استعدادا للطلب على المنتجات الغذائية خلال شهر رمضان الكريم وأيضا بأسعار مخفضة 30% عن الأسواق. وتأتي شركة طنطا للزيوت والصابون كإحدى الشركات الرائدة في مصر والعالم العربي في مجال صناعة وتكرير الزيوت النباتية والسمن الصناعي وصابون التواليت وصابون الغسيل والمياه الطبيعية والمنظفات الصناعية والأعلاف الحيوانية وكذلك الجلسرين والأحماض الدهنية كمنتج عرضي وهي شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، أنشئت سنه ١٩٣٤ واممت سنه ١٩٥٢.

ضخ كميات كبيرة من السلع

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية ضخ يوميًا كميات كبيرة من السلع لمنافذ صرفها على بطاقة الدعم وسط ‏رقابة تموينية كبيرة لضمان وصول الدعم الى مستحقيه، موضحة انه يتم ضخ 4000 طن سكر يوميا لمنافذ الصرف ‏و3000 طن زيت يوميا مناصفًا ما بين العبوة زنه 800م والعبوة زنة 1 ‏لتر،و1000 طن ارز و1000 طن مكرونة إضافة الى السلع الأخرى التي ‏تدخل منظومة الدعم والتي تصل إلى 28 سلعة. وأكدت أن نسبة صرف السلع التموينية عن شهر يناير الجاري بلغت 95% من خلال 40 ألف منفذ بين المجمعات ‏الاستهلاكية وبقالي التموين ومنافذ جمعيتي والمنتشرة بمحافظات ‏الجمهورية.