/674704/حسام-زكي-يهنئ-الشرطة-ويؤكد-لولا-حالة-الاستقرار-ما-كانت-خطط-التنمية-نفذت

هنأ النائب حسام زكي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وزارة الداخلية بمناسبة الذكرى الـ 70 لعيد الشرطة، مؤكدًا على دورهم فى تحقيق الاستقرار وأكبر قدر من الأمان فى مصر.

دوت الخليج

وأكد النائب حسام زكي، عضو مجلس النواب، أن تحقيق حالة الاستقرار التى تشهدها البلاد لها انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني، حيث يشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات ويمد قطاعات متعددة بالحيوية.

حسام زكي: لولا حالة الاستقرار ما كانت خطط التنمية نفذت

وقال النائب حسام زكي:" لولا حالة الاستقرار التى تشهدها الدولة المصرية ما كانت خطط التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية نفذت، حيث أنها تخلق بيئة أكثر إيجابية تخدم الصالح العام".

وتابع:" الأمن هو مرادف للتنمية، فمن دون التنمية لا يوجد أمن، والدول التي لا تنمو لا يمكن ببساطة أن تظل آمنة.

واستكمل:" إن تحقيق الأمن الاقتصادي يتطلب تأمين دخل ثابت للفرد عبر عمله المنتج والمدفوع الأجر، وهو ما تعمل الإرادة السياسية على تحقيقه فى ظل التحديات الصعبة التى تمر بها مصر".

وتابع:" الآن يشهد الاقتصاد الوطني تحقيق استقرار نقدي ومرونة فى الأسواق، ونأمل أن يزيد المردود المالي على الدولة المصرية بالنسبة لمصادر التصدير المتصاعدة".

رئيس البرلمان يهنيء الرئيس السيسي بعيد الشرطة السبعين

وتحتفل الشرطة المصرية، فى يوم 25 يناير من كل عام بعيدها القومي والذى يعتبر تخليدًا لذكرى تضحيات رجال الشرطة في موقعة الإسماعيلية عام 1952 والذى أثبت شجاعة وبسالة رجال الشرطة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل عدم الاستسلام ودفاعا عن وطنهم.

وفي هذا السياق، بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول ذكرى عيد الشرطة المجيد، قائلًا في نص البرقية :"يطيب لى ونحن نحتفى بإحياء ذكرى عيد الشرطة المجيد، الذي يتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير، أن أرسل إليكم باسمي وباسم السادة أعضاء مجلس النواب، بخالص التهاني بهذه المناسبة الجليلة التي نتذكر فيها شهداء الشرطة الأبرار الذين رووا بدمائهم الذكية تراب مصر الطاهر، ذودًا عن حياض الوطن ضد الاحتلال الإنجليزى، والذين تواصل عطاؤهم حتى الأمس القريب، فلم يبخلوا بأرواحهم الطاهرة فداءً للوطن، ضد جماعات ظلامية تريد تحويل الوطن إلى بحر من الدماء والأشلاء، وإعادته للجاهلية الأولى، تلتحف بعباءة الإسلام الذي حرم سفك الدماء بغير حق، والإسلام منهم براء".

وأضاف رئيس مجلس النواب :"لقد وقفتم يا سيادة الرئيس مع الشعب في فترة وَلـّـْـت، نزل فيها الجهل وكثر فيها الهرج، تسدون عنه مطالع الفتن، وأدركتم بحسكم الوطنى، منذ أن توليتم قيادة مصر، أن خطابكم يجب أن يكون لشعب مصر وأن قراركم يجب أن يقاس بمصلحة مصر، فكان أن أعطيت جهدك لإعادة بناء مصر، فسر على بركة الله، وبتأييد الشعب، في طريق النمو والتطور، وحفظ الله مصر ووقى شعبها وأيدكم بنصر من عنده".