/674693/موعد-مباراة-مصر-ضد-السنغال-بتصفيات-كأس-العالم-2022-والقنوات-الناقلة

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأسفرت القرعة بوقوع الفراعنة أمام السنغال في مواجهة شرسة ومرتقبة خاصة أن كل فريق لديه واحد من أفضل لاعبي العالم في المستوى الحالي وهم ساديو ماني ومحمد صلاح.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بالقاهرة يوم 24 مارس المقبل، على أن تقام مباراة العودة بعد أسبوع بالسنغال وتحديداً يوم 29 من الشهر نفسه.

وسوف يتم بث المباراة عبر بين سبورت وحتى الأن لم تعلن أون تايم سبورتس إذاعة المباراة المرتقبة.

وتقام بطولة كأس العالم المقبلة بقطر خلال الفترة من 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبلين.

شوبير يكشف تجاهل الخطيب لموسيماني وتفاصيل اجتماعه مع حسام غالي وإعلان قرارات نارية

تجاهل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق خلال الأيام المقبلة وذلك عقب حديث المدرب على عدم تجديد تعاقده حتى الأن مع القلعة الحمراء.

موعد مباراة مصر ضد السنغال بتصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

وكشف الإعلامي أحمد شوبير، خلال تصريحات إذاعية صباح اليوم الأثنين قائلا: "إدارة الأهلي قامت بتفويض حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي بالحديث مع بيتسو موسيماني نظراً لانشغال الخطيب ببعض الأمور الهامة خلال الفترة الماضية، ونقل غالي للمدرب غضب المجلس بسبب التصريحات الأخيرة".

وتابع "حسام غالي طلب من بيتسو موسيماني عدم الحديث عن الأمور الخاصة داخل الؤتمرات الصحفية، وأن يكون التواجد من أجل الأمور الخاصة بالمباريات، وأن التجديد سيكون بعد كأس العالم للأندية".

حسام غالي

وواصل "تم الاتفاق على عدم الحديث نهائيا خلال الفترة المقبلة، مع نقل ثقة إدارة الأهلي بالمدرب، وأن النادي لا يفكر في رحيل موسيماني ولا توجد أي أزمة خلال الفترة الحالية".

واختتم "الخطيب طلب من محسن صالح مسح المنشور الخاص على تويتر وعدم الحديث عن أي أمور خاصة بهذا الأمر خلال الفترة القادمة وأن موسيماني كان غاضبا بسبب حديث رئيس لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء".

سفير مصر بالكاميرون: التاريخ يساند مصر قبل مواجهة كوت ديفوار.. وملعب جابوما تم تجهيزة بشكل جيد

أكد مدحت المليجي سفير مصر بالكاميرون أن الجميع ينتظر مواجهة الفراعنة أمام كوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا 2021.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أوضة اللبس" "المواجهات التاريخية بين مصر وكوت ديفوار تصب في مصلحة الفراعنة والجميع ينتظر هنا هذه المباراة ولدي ثقة بأن يكون الفوز في صالح منتخب مصر والأهم الثقة في لاعبي المنتخب خلال الفترة المقبلة والتركيز الشديد".