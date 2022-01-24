/674698/فرنسا-تحذر-مواطنيها-تجنب-السفر-غير-الضروري-إلى-أوكرانيا

طالبت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الاثنين، مواطنيها إلى تجنب السفر غير الضروري إلى أوكرانيا تزامنا مع اتهام موسكو لحلف "الناتو" بتصعيد التوتر بشأن الملف الأوكراني، وذلك في الوقت الذي بدات فيه بريطانيا بسحب موظفين لها من السفارة البريطانية في أوكرانيا اليوم الاثنين.

دوت الخليج

وكانت واشنطن، قررت السبت الماضي، بدء عملية إجلاء عائلات الموظفين في السفارة الأمريكية لدى أوكرانيا، ونقلت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن وزارة الخارجية "أمرت عوائل موظفي السفارة في أوكرانيا ببدء الانسحاب من البلاد اليوم الاثنين.

مغادرة أوكرانيا جوا

وقال أحد المسؤولين الذين تحدثوا للقناة إنه "من المتوقع أن تقترح الخارجية الأمريكية الأسبوع المقبل على المواطنين من الولايات المتحدة مغادرة أوكرانيا جوا عبر رحلات تجارية طالما لا يزال الوصول إليها متاحا.

العاصمة الأوكرانية في مرمى النيران

ونقلت القناة أن مسؤولا آخر أشار لها إلى أن البنتاجون يشعر بقلق من أن العاصمة الأوكرانية باتت الآن في مرمى النيران في ظل وصول مقاتلات روسية إلى بيلاروسيا المجاورة لإجراء مناورات عسكرية مشتركة، كما أصدرت بريطانيا، السبت الماضي توصياتها بشأن السفر إلى أوكرانيا في ضوء هذه الأزمة، ووجهت نصيحة بعدم السفر إلى بقية أنحاء أوكرانيا إلا للضرورة، وقالت إن المواطنين البريطانيين ينصحون بتسجيل وجودهم في البلاد.

مستنقع رهيب

وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس من جانبها حذرت الجمعة الماضية من أن موسكو تجازف بالسقوط في "مستنقع رهيب" في حال قيامها بغزو، يأتي ذلك تزامنا مع تكثيف الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بالأسلحة بما في ذلك ذخائر فتاكة في ظل الادعاءات المتكررة حول حشد روسيا قواتها على الحدود مع جارتها. السلطات في كييف والإدارة الأمريكية أكدت إن روسيا حشدت أكثر من 100 ألف عسكري على الحدود مع أوكرانيا، محذرة من شن الحكومة في موسكو أي "عملية غزو" للأراضي الأوكرانية، وذلك في الوقت الذي أطلقت فيه السلطات الروسية والغرب مفاوضات حول قضية الضمانات الأمنية تركز على الملف الأوكراني وقضية توسع الناتو.