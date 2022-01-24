الصحة العالمية تحذر من ظهور متحورات جديدة لكورونا أكثر فتكاً

/674705/الصحة-العالمية-تحذر-من-ظهور-متحورات-جديدة-لكورونا-أكثر-فتكا

أكد د. تادروس ادهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أنه من الخطر افتراض أن متحور فيروس كورونا "أوميكرون" سيكون المتحور الأخير لفيروس كورونا المستجد، أو أنه نهاية اللعبة، موضحاً إن الظروف العالمية مثالية لظهور المزيد من المتحورات مع بقاء احتمالية وجود متحور أكثر قابلية للانتقال وأكثر فتكا، جاء ذلك في كلمة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين أمام الدورة 150 للمجلس التنفيذي للمنظمة، والتي توافق مرور عامين على إعلان منظمة الصحة فيروس كورونا حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.

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وأشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى إن الأسبوع الماضي شهد الإبلاغ عن 100 حالة إصابة كل 3 ثوان وفقدان شخص لحياته بسبب فيروس كورونا كل 12 ثانية، داعيا إلى تغيير مسار الوباء من خلال تغيير الظروف التي تدفعه.

تجاهل عواقب فيروس كورونا

مدير عام منظمة الصحة العالمية حذر من تجاهل عواقب فيروس كورونا طويلة الأمد والتي لم يتم فهمها تماما بعد، مضيفا أنه لايمكن الرهان على فيروس لايمكن التحكم في تطوره أو التنبؤ به، وشدد تادروس على أن أولى خطوات الخروج من الوباء هي تحقيق هدف المنظمة بتلقيح 70 % من سكان كل دولة بحلول منتصف العام الجارى 2022، مع التركيز على الفئات الأكثر عرضة للخطر، مشيرا إلى أنه في حال تمكنت الدول من تحقيق ذلك فسيمكن إنهاء وباء كورونا كحالة طوارئ صحية عالمية هذا العام.

خطوة عملاقة

وأوضح إن 86 دولة عضوا بالمنظمة لم تتمكن من الوصول إلى هدف العام الماضي المتمثل في تطعيم 40٪ من سكانها كما لم تتمكن 36 دولة معظمها في إفريقيا ومنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط من تلقيح 10٪ من سكانها، في الوقت الذي لم يحصل حوالي 85 % من سكان إفريقيا بعد على جرعة واحدة من اللقاح، مشيرا الى أن القرار الذي اتخذته الدول الأعضاء في الدورة الاستثنائية الأخيرة لجمعية الصحة العالمية للتفاوض بشأن اتفاقية أو اتفاق أو صك دولي آخر بشأن التأهب لمواجهة الجائحة والاستجابة لها يمثل خطوة عملاقة إلى الأمام، وحث تادروس جميع الدول الأعضاء على المشاركة بشكل بناء في هذه العملية.