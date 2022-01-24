تدريبات خاصة لحراس الأهلي استعداداً لسموحة بكأس الرابطة

/674706/تدريبات-خاصة-لحراس-الأهلي-استعدادا-لسموحة-بكأس-الرابطة

خاض النادي الأهلي تدريباته ظهر اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وخاض لاعبو الفريق مرانًا بدنيًّا مطولًا في الجيم تحت إشراف كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق لمدة ٤٠ دقيقة قبل انطلاق المران.

وأدى ثلاثي حراسة المرمى بالفريق علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريبات بدنية وفنية مكثفة بالكرة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى.

وقبل انطلاق المران خضع لاعبو الفريق والجهاز الفني والإداري لمسحة طبية جديدة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية الدورية التي يتبعها الجهاز الطبي للاطمئنان على حالة الفريق في ظل انتشار فيروس كورونا.

موعد مباراة الأهلي وسموحة

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سموحة في الجولة الرابعة من منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة والمحدد لها الخميس المقبل.

وكان الأهلي قد تعادل مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس رابطة الأندية المحترفة.

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون في معظمه من شباب الأهلي الذين قدموا عرضًا قويًّا خلال المباراة وحصلوا على إشادة الجماهير.

سيد عبد الحفيظ

وأشاد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، بشباب الأهلي، مؤكدًا أنهم ظهروا بشكل رائع ‏ومميز وظهرت شخصيتهم بشكل كبير وتحلوا بروح الفانلة الحمراء والروح والعزيمة، رغم صغر ‏سنهم ومشاركتهم للمرة الأولى في التدريبات والمباريات مع الفريق الأول.‏

وقال عبد الحفيظ إن مدرسة النادي الأهلي تركز على الشخصية والمهارة دائمًا ما تكون موجودة، ‏وتمنى الاستمرارية لمجموعة اللاعبين الشباب في المرحلة المقبلة بعد ظهورهم ‏القوي في كأس الرابطة.

وأكد مدير الكرة أن جميع لاعبي الفريق الأول الذين غابوا عن المباريات الثلاث الأولى في كأس ‏الرابطة سيكونون موجودين في المباراة المقبلة أمام سموحة، وذلك ‏لتجهيزهم قبل السفر إلى الإمارات للمشاركة في كأس العالم للأندية.‏

موعد مباراة الأهلي ومونتيري في كأس العالم للأندية

ويواجه الأهلي بطل القارة الأفريقية، فريق مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف، في المباراة الأولى للثنائي في البطولة، للوصول لمباراة نصف النهائي.

وتنطلق منافسات بطولة كأس العالم للأندية في الثالث من فبراير القادم، حتى الثاني عشر من نفس الشهر.