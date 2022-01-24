/674707/النائب-محمد-حمزه--عيد-الشرطة-هو-يوم-للعزة-والكفاح-الوطني

هنأ النائب محمد حمزه، عضو مجلس الشيوخ ، الرئيس عبدالفتاح السيسي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية ورجال الشرطة، بمناسبة العيد الـ 70 للشرطة الموافق 25 يناير.

دوت الخليج

وقدم التهنئة لقيادات وضباط وامناء ومجندين بمناسبة الذكرى السبعون لأعياد الشرطة هذه المناسبة الغالية التي تؤكد بصدق اغلى معاني الاحترام والتقدير والاعتزاز لرجال الشرطة البواسل الذين لا يدخرون جهدا ويضحون بكل غال ونفيس لحماية مقدرات الوطن وصيانة أمنه واستقراره، فتحية لأرواح الشهداء الأبرار الذين وهبوا أرواحهم من أجل مصر وسطروا بدمائهم عهدا جديدا مشرقا، وتحيه لأسر شهداء الوطن الذين نستلهم منهم الوفاء والإصرار.

النائب محمد حمزه : عيد الشرطة هو يوم للعزة والكفاح الوطني

وأكد حمزه على أن تضحيات رجال الشرطة المصرية حققت استقرار المجتمع وتحارب الجريمة بمختلف أنواعها بكل حزم وهي أمور يقدرها الشعب المصري كله ويحاول رد جزء من جميل هؤلاء الرجال ليحيا حياة آمنة.

واضاف حمزه أن عيد الشرطة هو يوم للعزة والكفاح الوطني الذي يجسد أروع مشاهد البطولة والتضحية والتحام الشرطة والشعب بمدينة الإسماعيلية ضد مقاومة الاحتلال الانجليزي وسقو ط الشهداء من رجال الشرطة والشعب ليصبح عيدا للشرطة ورمزا للتضحية والفداء .

واختتم حمزه تصريحاته بأن "الشرطة المصرية والقوات المسلحة لا تدخران جهدا لتأمين أرواح المواطنين مهما كانت التكلفة أو النيجة، ودائما ما تفشل محاولات الإيقاع بين الشرطة والشعب لأنهما يدا واحدة".