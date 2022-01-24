/674711/النائب-علاء-مصطفي-يهنئ-الشعب-المصري-بمناسبة-الإحتفال-بعيد-الشرطة-وثورة-٢٥-يناير

تقدم النائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقة شباب الأحزاب والسياسيين، بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة الذكري السبعين لعيد الشرطة المصرية والذكري الحادية عشر لثورة ٢٥ يناير.

دوت الخليج

وقال مصطفي، خلال تصريحات له اليوم، أن حالة الاستقرار والأمان التي نعيشها اليوم هي نتاج تضحيات وبطولات وتضحيات لرجال الشرطة والجيش الذين تصدت بأرواحهم لاستعادة الدولة المصرية والتصدي لمحاولات العنف ونشر الفوضى من جانب الجماعات الإرهابية.

علاء مصطفي: المصريون يحتفلون بعيد الشرطة تقديرا للدور الكبير الذي قام به أبطال رجال الشرطة

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن حرص الرئيس السيسي الدائم على حضور احتفالية عيد الشرطة، وتكريم شهداء الوطن، عرفانا وامتنانا لما قدموه وأسرهم من تضحيات كبيرة في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

وأوضح النائب علاء مصطفي، أن المصريين يحتفلون بعيد الشرطة تقديرا للدور الكبير الذي قام به أبطال رجال الشرطة المصرية في حفظ أمن الشعب المصري، وتقديرا لتضحياتهم على مر العصور.

كما أكد علاء مصطفي أن ثورة ٢٥ يناير تعد علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، نزل فيها الشعب المصري إلي الشارع للمطالبة بحقوقه في العيش والتغيير للأفضل، موضحا أن ثورة ٣٠ يونيو هي استكمالاً لثورة يناير وتصحيحًا لمسارها.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلي أن الوقت الحالي يتطلب علي الجميع العمل والتكاتف مع القيادة السياسية والعمل الجاد من أجل مصر، لدفع عجلة التنمية واستكمال للإنجازات التي تشهدها مصر في الفترة الأخير، لتوفير حياة كريمة للمواطنين وهو أحد أهداف ثورة ٢٥ يناير.

وأشاد النائب علاء مصطفي، بالدور الكبير الذي قامت به القوات المسلحة والتي انحازت إلي الشعب المصري، وإلي طموحاته وتطلعاته ورفضت دخول الدولة المصرية في نفق مظلم.

رئيس البرلمان يهنيء الرئيس السيسي بعيد الشرطة السبعين

وتحتفل الشرطة المصرية، فى يوم 25 يناير من كل عام بعيدها القومي والذى يعتبر تخليدًا لذكرى تضحيات رجال الشرطة في موقعة الإسماعيلية عام 1952 والذى أثبت شجاعة وبسالة رجال الشرطة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل عدم الاستسلام ودفاعا عن وطنهم.

وفي هذا السياق، بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول ذكرى عيد الشرطة المجيد، قائلًا في نص البرقية :"يطيب لى ونحن نحتفى بإحياء ذكرى عيد الشرطة المجيد، الذي يتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير، أن أرسل إليكم باسمي وباسم السادة أعضاء مجلس النواب، بخالص التهاني بهذه المناسبة الجليلة التي نتذكر فيها شهداء الشرطة الأبرار الذين رووا بدمائهم الذكية تراب مصر الطاهر، ذودًا عن حياض الوطن ضد الاحتلال الإنجليزى، والذين تواصل عطاؤهم حتى الأمس القريب، فلم يبخلوا بأرواحهم الطاهرة فداءً للوطن، ضد جماعات ظلامية تريد تحويل الوطن إلى بحر من الدماء والأشلاء، وإعادته للجاهلية الأولى، تلتحف بعباءة الإسلام الذي حرم سفك الدماء بغير حق، والإسلام منهم براء".

وأضاف رئيس مجلس النواب :"لقد وقفتم يا سيادة الرئيس مع الشعب في فترة وَلـّـْـت، نزل فيها الجهل وكثر فيها الهرج، تسدون عنه مطالع الفتن، وأدركتم بحسكم الوطنى، منذ أن توليتم قيادة مصر، أن خطابكم يجب أن يكون لشعب مصر وأن قراركم يجب أن يقاس بمصلحة مصر، فكان أن أعطيت جهدك لإعادة بناء مصر، فسر على بركة الله، وبتأييد الشعب، في طريق النمو والتطور، وحفظ الله مصر ووقى شعبها وأيدكم بنصر من عنده".