/674715/ممثل-الأغلبية-يرسل-برقية-تهنئة-لوزير-الداخلية-بمناسبة-عيد-الشرطة

بعث المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، وزعيم الأغلبية البرلمانية، برقية تهنئة إلى السيد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمناسبة عيد الشرطة.

دوت الخليج

«ممثل الأغلبية» يرسل برقية تهنئة لوزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة

وجاء نص البرقية:” السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.. يسرني أن أبعث لسيادتكم أرق التهاني القلبية بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال٧٠ لعيد الشرطة.

يظل عيد الشرطة رمزًا لعزيمة وفداء ووفاء وتضحية أبطالها البواسل.. ونؤكد لسيادتكم أن شعب مصر يثمن غاليًا تضحياتكم وبطولاتكم على امتداد التاريخ، وكم أنها كانت عاملًا حاسمًا في القضاء على الإرهاب والتطرف، وتمهيد الطريق نحو التنمية والنهوض وترسيخ قواعد جمهوريتنا الجديدة.

تضحيات وبطولات رجال الشرطة

ونتوجه لسيادتكم بتحية شكر وإجلال وعرفان بالنيابة عن نواب وقيادات حزب مستقبل وطن؛ على جهودكم المضنية وإخلاصكم في رسالتكم المقدسة لحفظ الوطن.

كل عام وشرطة مصر عظيمة وقوية برجالها الأبطال، ونموذجًا للتضحية والفداء، ومصدر فخر وعزة للمصريين".