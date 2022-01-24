عاجل- برودة تصل حد الصقيع.. الأرصاد تعلن طقس الغد (بيان بالدرجات)

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان الهيئة، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الثلاثاء، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

ويسود ليلا طقس شديد البرودة على جميع الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 15 08

الإسكندرية 15 08

وادى النطرون 15 08

طنطا 15 07

شبين الكوم 15 07

دمنهور 15 07

بلطيم 16 08

مطروح 15 07

السلوم 14 08

سيوة 14 03

بورسعيد 16 07

دمياط 15 08

الزقازيق 16 07

المنصورة 15 07

الإسماعيلية 16 07

السويس 16 07

العريش 14 07

رفح 14 07

رأس سدر 17 07

نخل 14 01

نويبع 17 11

طابا 17 10

كاترين 10 00

الطور 19 10

شرم الشيخ 20 12

الغردقة 19 12

مرسى علم 20 10

الفيوم 15 04

بنى سويف 15 04

المنيا 15 05

أسيوط 15 05

سوهاج 16 05

قنا 17 05

الأقصر 19 06

أسوان 20 07

إدفو 20 08

أبوسمبل 19 08

الوادى الجديد 18 05

شلاتين 24 10

أبو رماد 23 11

حلايب 22 11

رأس حدربة 22 11