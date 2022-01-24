تحيا مصر: محور دعم التعليم والتدريب يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية

جدة - نرمين السيد - وأضاف عبد الفتاح - فى بيان للصندوق اليوم الإثنين؛ بمناسبة اليوم الدولى للتعليم الذى أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ويوافق 24 يناير من كل عام - أنه يتم تطوير منظومة التعليم من خلال رفع كفاءة المنشآت التعليمية وزيادتها فى المناطق التى تعانى عجزا فى عدد المدارس أو كثافات عالية داخل الفصول الدراسية، فضلا عن تطوير مهارات المعلمين، ودعم مؤسسات البحث العلمى وإتاحة فرص التعليم الجامعى فى الجامعات الأهلية للطلبة المتفوقين.

وأوضح أن الصندوق جهز خلال الفترة الماضية 3 معامل مهارات بكليات الطب بجامعات (عين شمس، والقاهرة، والإسكندرية) بتكلفة 23.5 مليون جنيه، ضمن مبادرة أطلقها بعنوان (بالعلم نستطيع) بالشراكة مع مجموعة بيت الخبرة، ليتم تدريب الطلاب فى مرحلة البكالوريوس وما بعد التخرج من خلال أنظمة محاكاة لحالات طبية صعبة يتعامل معها المتدرب من خلال تقنيات تكنولوجية على أعلى مستوى؛ لتقليل الأخطاء الطبية واحترام آدمية المريض.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى كلف الصندوق بتحمل تكاليف منحة 100 طالب من أوائل الثانوية العامة بالجامعات الأهلية الجديدة التى تم إنشاؤها بالتوأمة مع الجامعات الدولية، لافتًا إلى مواكبة كافة المستجدات العلمية والتكنولوجية، حيث واصل صندوق تحيا مصر دعم العملية التعليمية من خلال فتح حساب فرعى باسم جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا بكافة البنوك المصرية لاستكمال احتياجات الجامعة.

وأكد أن مرحلة التعليم ما قبل الجامعى حظيت خلال الفترة الماضية بنصيب كبير من جهود الصندوق، فتم رفع كفاءة 9 منشآت تعليمية بمراحل التعليم المختلفة بقرى (عرب بخواج - الشيخ زين الدين - السوالم) بمركز طهطا بمحافظة سوهاج ضمن أنشطة الصندوق بالمشروع القومى لتطوير الريف (حياة كريمة)، وتم تجهيز المدارس بأحدث الوسائل التعليمية والتكنولوجية بالإضافة إلى الملاعب و معامل العلوم والمسرح، لتوفير بيئة تعليم جيدة لطلاب الصعيد.

ولفت إلى أنه تم تطوير البنية التحتية والمرافق التعليمية لعشر قرى إضافية فى صعيد مصر تخدم 75 ألف مواطن خلال عام 2017، موضحا حرص الصندوق على توزيع الحقائب والأدوات المدرسية فى بداية كل عام دراسى على أبناء الأسر الأولى بالرعاية بمختلف المحافظات ضمن قوافل الحماية الاجتماعية.

وعلى مستوى رعاية صحة التلاميذ لتأثيرها الكبير على مستوى التحصيل الدراسى، تابع أن الصندوق نفذ المبادرة الرئاسية (نور حياة) لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية بالمدارس الحكومية وتوفير النظارات الطبية مجانًا، ومشاركة أولياء الأمور للوضع الصحى للتلميذ لضمان متابعة حالة الطفل وعدم تأثر فرصته بالتعليم بحالته الصحية، حيث قدمت المبادرة خدمتها لنحو مليون تلميذ حتى الآن.

وقال إن جهود تعليم الكبار لاقت مشاركة من الصندوق من خلال تنظيم فصول محو أمية بحى الأسمرات، لتوفير فرصة التعليم للأهالى المنقولين من المناطق غير المخططة والمهددة للحياة إلى حى الأسمرات، بما يمكنهم من الحصول على فرصة عمل.. أما على مستوى التدريب الفنى دعم الصندوق أيضا مركز التدريب المهنى بحى الأسمرات بالشراكة مع عدد من الشراكات العالمية وبالتنسيق مع مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى.

وأوضح المدير التنفيذى للصندوق أنه سيتم الانتهاء قريبا من تطوير وبناء 3 منشآت تعليمية جديدة ضمن مشروع تطوير قرية سيدى عبدالرحمن بمركز العلمين بمحافظة مطروح، وذلك فى شراكة استراتيجية مع وزارة التربية والتعليم وشركة إعمار مصر.

يُشار إلى أن التعليم حق من حقوق الإنسان وصالح عام ومسؤولية عامة، لذلك أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 24 يناير يوما دوليا للتعليم تحتفى به الحكومات والمؤسسات لإثراء العملية التعليمية، وإتاحة الفرصة لمناقشة التحديات والطموحات فى مجال تطوير التعليم.

وأوضحت دراسات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" أن هناك 258 مليون طفل وشاب غير ملتحقين بالمدارس، ونحو 617 مليون طفل ومراهق بالعالم لا يستطيعون القراءة والكتابة والقيام بعمليات الحساب الأساسية.. ودعت "اليونسكو" إلى ضرورة تعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع، لكسر دائرة الفقر التى من شأنها تخلّف ملايين الأطفال والشباب والكبار عن الركْب العالمى.

وفى هذا الإطار تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة لتطوير منظومة التعليم فى مصر وتحسين أحوال المعلمين، بالإضافة للتوسع فى إنشاء المدارس والجامعات بمختلف أنواعها لتعزيز فرص التعليم بجودة عالية، فضلا عن إتاحة الفرصة للمجتمع المدنى للمشاركة فى هذه الجهود.