عاجل- الرئيس السيسى يتابع تطورات تنفيذ مشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، مع الفريق محمد عباس حلمى، قائد القوات الجوية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، والمقدم طيار بهاء الدين الغنام مدير مشروع "مستقبل مصر".





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف التنفيذى للمشروع القومى للإنتاج الزراعى "مستقبل مصر" ضمن نطاق المشروع العملاق "الدلتا الجديدة" الذى يستهدف لاستصلاح أكثر من 2 مليون فدان.

واطلع الرئيس فى هذا الإطار على تطورات المراحل الحالية والمستقبلية لمشروع "مستقبل مصر"، الذى يعتبر إضافة ضخمة للمشروعات القومية فى مجال الزراعة والغذاء، ويعزز من استراتيجية الدولة لزيادة نسبة رقعة الأراضى الزراعية على مستوى الجمهورية وتوفير الآلاف من فرص العمل فى التخصصات المختلفة.

كما تابع الرئيس تفاصيل سير العمل بمكونات البنية الأساسية لمشروع "مستقبل مصر"، من طرق ومحاور وآبار مياه ومحطات معالجة المياه وشبكة تغذية الكهرباء، فضلا عن منظومة التصنيع الزراعى بالمشروع، وما تضمه من صوامع ومبردات ومعامل تحاليل ومحطات للفرز والتعبئة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد أيضا عرض الموقف التنفيذى لمجمع الصوب الزراعية بمنطقة اللاهون بمحافظة الفيوم، فى إطار المشروع القومى للصوب الزراعية، والذى سيمثل بدوره قيمة مضافة لقطاع المنتجات الغذائية للدولة.