إزالة مخالفات بناء على الأراضى الزراعية فى البدرشين (صور)

جدة - نرمين السيد - تمكنت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة البدرشين من ضبط مخالفة بناء على أرض زراعية أثناء عملية الحفر لوضع قواعد وأساسات سور على مساحة 1880م بقرية أبو صير بمركز البدرشين.







يأتى ذلك فى إطار توجيهات أحمد راشد محافظ، الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء وإزالتها على الفور وفى مهدها قبل استفحال المخالفة. وأزالت محافظة الجيزة، بمتابعة من محمود زين رئيس مركز البدرشين، المخالفات وردم أعمال الحفر والمصادرة الفورية لمواد البناء مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالف.

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