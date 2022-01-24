الهيئة العامة للرعاية الصحية تشارك في معرض ومؤتمر الصحة العربي آراب هيلث...

وتستعرض خلال المؤتمر التجربة المصرية الناجحة في مجال التغطية الصحية الشاملة للمصريين بجودة عالمية

وتلتقي عدد من مدراء هيئات الصحة في المنطقة العربية والشرق الأوسط

وتستعرض الخدمات الطبية والسياحية لبرنامج نرعاك في مصر للسياحة العلاجية

وتعتزم بحث التعاون المشترك مع مركز الذكاء الاصطناعي لاستكمال رقمنة الخدمات الصحية واستدامة تطبيق معايير عالمية في إدارة وتشغيل المنشآت الصحية

الدكتور أحمد السبكي: مشاركة هيئة الرعاية الصحية في آراب هيلث يؤكد مكانة الهيئة وقدرتها على التنافسية والريادة العالمية

السبكي: مصر أثبتت قدرتها على إحداث توازن بين الرعاية الصحية واتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا والحفاظ على المكتسبات الاقتصادية ودفع عجلة التنمية

السبكي: مصر تقود التنمية بثقة وتفاؤل بفضل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي للدولة المصرية

يصل اليوم وفد رفيع المستوى من الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى إمارة دبي، للمشاركة في معرض ومؤتمر الصحة العربي (آراب هيلث 2022)، والذي سينعقد بمركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار (بالأعمال نتحد ودفع الصناعة نحو الأمام)، في الفترة الممتدة من 24 إلى 27 يناير الجاري.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى أن المشاركة في معرض ومؤتمر آراب هيلث للعام الثاني على التوالي، يأتي في إطار استضافة الحدث صناع القرار في قطاع الرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يهدف إلى جمع مجموعة واسعة من المتخصصين ومصنعي الرعاية الصحية تحت سقف واحد، لتسليط الضوء على أحدث التحولات والإنجازات في مجال الرعاية الصحية الذي سيساعد في بناء استراتيجية رعاية صحية مستقبلية.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أنه خلال المشاركة في (آراب هيلث 2022)، تعتزم الهيئة استعراض التجربة المصرية الناجحة في مجال التغطية الصحية الشاملة وتقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين وفقًا لأهداف منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، إلى جانب استعراض إنجازات الهيئة وما حققته من ريادة خلال العامين الماضيين، في نوعية الخدمات الطبية والعلاجية المستحدثة التي تم توفيرها للمتعاملين بأحدث التقنيات العالمية، والخدمات المتكاملة الطبية والسياحية لبرنامج (نرعاك في مصر) للسياحة العلاجية، وكذلك استعراض إنجازاتها وخدماتها المتطورة في التمكين الرقمي والحلول التقنية والتطبيقات الالكترونية في توفير خدمات الرعاية الصحية الآمنة وآثارها الإيجابية في تحسين بيئة العمل لمقدمي الخدمة الصحية وتيسير حصول المواطنين على الخدمات بكل سهولة ويسر.

وتابع، أنه من المقرر أيضًا عقد لقاءات مع عدد من قيادات ومدراء هيئات الصحة في المجموعة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى زيارة عدد من الشركات التي تقدم حلول ذكية في التعامل مع الأزمات والكوارث والجوائح الطبية، مثل جائحة كورونا "كوفيد19"، وكذلك زيارة عدد من الأجنحة الخاصة بالشركات المتخصصة في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي للخدمات الصحية في إطار استراتيجية الهيئة بالإطلاع على تجارب فريدة في الحلول التقنية الصحية وتعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية التي تحاكي مستقبل الرعاية الصحية لاستدامة تطبيق معايير عالمية في إدارة وتشغيل المنشآت الصحية التابعة للهيئة.

واستكمل، أنه خلال مشاركة الهيئة في (آراب هيلث 2022)، سيتم عمل زيارات ميدانية للعديد من المدن الطبية المتطورة في دبي والمجمعات الطبية المتكاملة، إلى جانب بحث سبل التعاون المشترك مع مركز الذكاء الاصطناعي بما يعزز جهود الهيئة في استمرارية رقمنة الخدمات الصحية، ومواجهة التحديات في القطاع الصحي ومتطلباته، وفق حلول رقمية تثري جودة الحياة، وخطة الهيئة في أن تحقق مركزًا وطنيًا للذكاء الاصطناعي في المجالات الصحية، عن طريق الاستفادة منه في تقييم جودة أداء الخدمات الطبية، والتحليلات التنبؤية للمؤشرات الصحية بالمحافظات، وكذلك وضع خطط مستقبلية من أجل التنمية الشاملة المستدامة للقطاع الصحي في الدولة بما يواكب أهداف رؤية مصر 2030.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن المشاركة في فعاليات معرض ومؤتمر (آراب هيلث) للعام الثاني على التوالي، إنما يبرهن على قدرة الهيئة على التنافسية والريادة العالمية في القطاع الصحي أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة في جميع القطاعات الأخرى، وتابع: تلك التنمية التي تقودها الدولة بثقة وتفاؤل بفضل الدعم الذي تقدمه القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي بما يبرهن على دور مصر الريادي وما أثبتته من قدرات استثنائية في إحداث توازن بين الرعاية الصحية واتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وفي ذات الوقت الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية ودفع عجلة التنمية، وتقديم نموذج يحتذى به على المسارين الصحي والاقتصادي.

ولفت، إلى أن المشاركة ب (آراب هيلث) يعزز من مكانة الهيئة وسط المراكز العالمية المرموقة في المجالات المتخصصة بالطب والعلوم والرعاية الصحية الرائدة، كما يسهم في دعم توظيف إمكانات الهيئة التكنولوجية للارتقاء بجودة الخدمات الصحية واستدامتها بأعلى معايير الجودة العالمية، وكذلك زيادة فرص تبادل الخبرات والتجارب والإطلاع على آخر المستجدات وبناء شراكات مع المؤسسات والشركات الصحية العالمية، حيث ولا يزال (آراب هيلث) قلب الرعاية الصحية وأكبر ملتقى للمتخصصين في مجال الرعاية الصحية والتجارة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

جدير بالذكر، أن معرض ومؤتمر (آراب هيلث)، هو الأول في المنطقة العربية، يحضره بانتظام صناع القرار في قطاع الرعاية الصحية، ويجذب سنويًا آلاف الزوار، ليس فقط من دول المنطقة العربية ولكن أيضًا من الدول الأوروبية والأفريقية والآسيوية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، ويشتهر بعرض أحدث التجهيزات والابتكارات التقنية في عالم الرعاية الصحية، وتقديم أعلى برامج التعليم الطبي المستمر للتوصل إلى أفضل الممارسات الدولية، وكذلك عرض أبرز التطورات المتعلقة بقطاع الرعاية الصحية والأدوية وتحسين نتائج المرضى والممارسات الطبية في منطقة الشرق الأوسط.