/674720/لدورهم-في-التصدي-لجائحة-كورونا--الداودي-والغرباوي-يكرمان-الصيادلة-بمستشفيات-قنا

كرم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا والدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي عدد من الصيادلة بمستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي والمستشفيات الجامعية بمحافظة قنا، تقديرا لجهودهم المخلصة وتضحياتهم في التصدي لجائحة كورونا ، بحضور المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام لمحافظة قنا والدكتور احمد كمال نصاري نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور بدوي شحات بدوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والنائب احمد عبد الماجد الأحمر عضو مجلس الشيوخ والدكتور أشرف كمال مدير عام فرع جنوب الصعيد للتأمين الصحي والدكتور أحمد النقيب نقيب الصيادلة والدكتورة أسماء مصطفي مدير عام إدارة الصيدلة بقنا ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

حيث منح محافظ قنا ورئيس جامعة جنوب الوادي شهادات تقدير للصيادلة على ما بذلوه من مجهودات وتضحيات خلال مواجهة جائحة كورونا وتفانيهم في العمل، الأمر الذي ساهم في توافر بروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد ضمن بروتوكول علاج وزارة الصحة ، وتوافر المستلزمات والأجهزة الطبية بالمستشفيات الحكومية ، موجها التحية والتقدير لجميع صيادلة مصر الذين يساهمون بعزم وجد في تطوير صناعة الدواء، وتيسير حصول المواطن المصري على دواء آمن وفعال وذو جودة عالية.

الداودي والغرباوي يكرمان الصيادلة بمستشفيات قنا

كما أشاد الداودي بالجهود البطولية التي تبذلها الطواقم الطبية لمواجهة جائحة كورونا، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين داخل مستشفيات العزل الصحي ومراكز تلقى اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ، مشيدا بجهود الدولة في اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة محليا، وتقديم كافة الدعم للقطاع الصحي لمجابهة تداعيات الجائحة .

ومن جانبه قدم رئيس جامعة جنوب الوادي الشكر لكل اعضاء المنظومة الطبية بمحافظة قنا، لما تبذله من جهود استثنائية ووقوفها ببسالة في الصفوف الأمامية لمجابهة كورونا، بالاضافة الي جهودهم المبذولة في توفير أفضل سبل الرعاية الطبية للمرضى والحفاظ على سلامتهم .

وعلي هامش اللقاء كرم محافظ قنا الدكتورة خديجة فيصل مدير ادارة الاعلام بديوان عام المحافظة سابقا لكفاحها في تربية ابنها من ذوي الاحتياجات الخاصة فضلا عن عملها الوظيفي ، مؤكدًا أن المحافظة تزخر بالعديد من النماذج النسائية المشرفة، و أن هذا التكريم يأتي امتنانًا واعتزازًا بالأم ودورها وتضحياتها في المجتمع.