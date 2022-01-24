/674716/حياة-كريمة-وزير-الرياضة-يتابع-معدل-إنجاز-إنشاء-وتطوير-مراكز-الشباب

عقد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عبر تقنية الفيديو كونفرانس اجتماعاً مع عدد من قيادات ومسئولى الوزارة أعضاء لجنة متابعة مبادرة "حياة كريمة"؛ لمتابعة معدلات الإنجاز فى تنفيذ مراكز الشباب والأنشطة والفعاليات المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تتضمن المبادرة في مرحلتها الأولي تطوير وإنشاء ٩٨٧ مركز شباب على مستوى ٢٠ محافظة بواقع إنشاء ٢٥١ مركز شباب جديد، وتطوير ٧٣٦ مركز شباب، بجانب تطوير وإنشاء عدد من الملاعب والتي وصلت إلى ٦٥٢ ملعباً.

طالب وزير الشباب والرياضة بالمتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير مراكز الشباب الجارية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، والتأكيد على انتهاء الأعمال المخطط لها وفق الجدول الزمنى المحدد لكل منشأة.

أكد أشرف صبحى أن مبادرة "حياة كريمة" تعد من أكبر المشروعات القومية التى تشهدها الدولة المصرية تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ لتطوير الريف المصرى، وهى تدلل على الاهتمام الواضح من قبل السيد الرئيس بأبناء مصر ، والارتقاء بحياة المواطن، و العيش فى حياة كريمة تتوافر بها كافة الخدمات، وفى ضوء الجمهورية الجديدة التى تشهد البناء والتنمية فى شتى القطاعات.

وزير الرياضة يحفز منتخب مصر أمام كوت ديفوار

أجرى أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اتصالاً هاتفياً مع رئيس بعثة المنتخب المصرى بالكاميرون، وعدد من لاعبى المنتخب فى إطار التحفيز المعنوى والمساندة للبعثة؛ للتركيز فى تدريباتهم استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام منتخب كوت ديفوار فى دور الـ ١٦ ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون.

اطمأن الوزير على كافة الأمور المتعلقة بإقامة اللاعبين، وسير الجدول التدريبي المحدد لهم وفق رؤية الجهاز الفنى بقيادة كارلوس كيروش، والتركيز الذى يسود المنتخب استعداداً لمباراة كوت ديفوار، وحماس اللاعبين لتحقيق الفوز بالمباراة، والتأهل لدور الثمانية.

منتخب مصر على المستوى إفريقيا

لفت وزير الرياضة إلى مكانة كرة القدم المصرىة على مستوى القارة الإفريقية، وتفوق المنتخب المصرى على جميع المنتخبات بإحراز لقب البطولة الإفريقية سبع مرات، مشيراً إلى ثقته فى الجيل الحالى للمنتخب بتقديم أفضل ما لديهم من أداء وعروض للفوز فى مباريات البطولة وتحقيق لقبها.