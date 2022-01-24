بالصور.. زراعة النواب تناقش استراتيجية تنمية الثروة السمكية ودور الوزارات المعنية في النهوض بالقطاع

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تشهد لجنة الزراعة برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة استعراض استراتيجية تنمية قطاع الثروة السمكية ودور الوزارات المعنية في النهوض بهذا القطاع وحماية وتنمية البحيرات وجهود المراكز العلمية والبحثية في هذا الشأن.

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ما تستكمل الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد الصمودي، بشأن المطالبة بتشكيل لجنة علمية للتعرف على الأسباب العلمية لمعاناة السواحل المصرية وخاصة ساحل البحر المتوسط من انخفاض معدلات الإنتاج السمكي في ظل ارتفاع أعداد الصيادين مما يضطرهم إلى اللجوء للصيد خارج المياه الإقليمية.

زراعة النواب تناقش استراتيجية تنمية الثروة السمكية ودور الوزارات المعنية في النهوض بالقطاع

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب/ رزق راغب، بشأن امتناع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية عن إصدار خطابات للشهر العقاري للسير في إجراءات تسجيل الأراضي المباعة بالمزاد العلني بمحافظة الإسكندرية.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب سامى سليم، بشأن المطالبة بتطوير حلقة السمك بمدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية بشكل لائق لخدمة صيادي البحيرات.

وأحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، 4 اتفاقيات دولية إلى اللجان المختصة، بعد موافقة اللجنة التشريعية عليها، لعدم مخالفتها أحكام الدستور وجاءت هذه الاتفاقيات على النحو التلي:

الجلسة العامة للبرلمان اليوم

1) طريقة إقرارالموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 7/11/2021، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 632 لسنة 2021.

وتمت إحالتها إلى لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب.

2) طريقة إقرارالموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بوروندي بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة لمهمة، الموقع في القاهرة بتاريخ 24/3/2021، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 633 لسنة 2021.

وأحال المجلس الاتفاقية إلى لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.

3) طريقة إقرارالموافقة على قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإفاد) رقم 219 المُعتمد في روما خلال الفترة من 17 – 18 فبراير 2021 بشأن التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية في هذا التجديد بمبلغ 3 مليون دولا أمريكي، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 1 لسنة 2022. وتمت إحالة الاتفاقية إلى لجنة الزراعة والري واستصلاح الأراضي بمجلس النواب.

4) طريقة إقرار الموافقة على تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر "برنامج تجديد القاطرات – المساعدة في تنفيذ المشتريات" بين وزارة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الموقع بتاريخ 1/11/2021، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 2 لسنة 2022.

وتمت إحالة الاتفاقية إلى لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب.