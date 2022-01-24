/674722/إسكان-النواب-تناقش-وقف-تنفيذ-المشروع-الثالث-لجمعية-العاملين-بوزارة-الري-بسوهاج

ناقشت لجنة الإسكان المرافق العامة والمجتمعات العمرانية، برئاسة النائبة عماد سعد حمودة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة رقية عبدالعزيز الهلالي، بشأن:

•معاناة المواطنين حاجزي الوحدات السكنية بالمشروع الثالث لجمعية العاملين بقطاع وزارة الري بسوهاج (الجمعية التعاونية للبناء والإسكان) من وقف تنفيذ المشروع من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

•عدم تخصيص التمويل اللازم لإنشاء عمارات الاسكان الاجتماعي المتوسط والمتميز بمركز ومدينة المنشأة – محافظة سوهاج

كما تناقش اللجنة الطلب المقدم من النائب محمد رجب عبدالعظيم، بشأن عدم تمكين جمعية الإسكان للعاملين بمحافظة بني سويف من استلام قطعة الأرض المشتراة والثابتة بعقد بدل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الرغم من تحرير عقد المبادلة بين الطرفين.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الطوخـي، بشأن عجز مستثمري مدينة العبور عن القيام بأي توسعات باستثماراتهم القائمة لعدم توفير أراضي صناعية لهم بمدينة العبور في الخطط المستقبلية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.