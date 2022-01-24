/674723/من-3-إلى-12-خبير-عقاري-يتوقع-زيادات-منطقية-بأسعار-العقارات

توقع محمد جمال الخبير العقاري أن يشهد السوق العقارى المصرى زيادات منطقية ومقبولة فى أسعار العقارات، تتراوح ما بين من 3% إلى 12% خلال عام 2022، وذلك بعد التراجع النسبى فى أسعار معظم العقارات المبنية والثبات النسبى فى أسعار العقارات تحت الإنشاء خلال العامين الماضيين لتعويض ما حدث من تراجع ومواكبة ما طرأ أخيرا من زيادات واضحة فى أسعار مواد البناء، مع ملاحظة أن زيادة الطلب على الإيجار أدى إلى إرتفاع أسعاره بنسبة كبيرة تصل إلى 50% عن مثيلاتها قبل ثلاثة أعوام.

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حيث ان نسب الزيادة فى الأسعار ستتباين نظرا لتعدد العوامل التى تؤثر فى زيادة الأسعار ومنها نوع العقار (سكنى – تجارى – طبى – صناعى – ترفيهى – أراضى – تعليمى – فندقي) ومنها أيضا الموقع والتصميم ومستوى التشطيب وعمر العقار وغيرها من العوامل المؤثرة على زيادة أسعار العقارات، كما ان الزيادة الجديدة المتوقعة فى أسعار مواد البناء لها تأثير بالتأكيد علي اسعار العقارات.

من 3% إلى 12%.. خبير عقاري يتوقع زيادات منطقية بأسعار العقارات

ونوه أن الخبير العقاري محمد جمال أن السوق العقارى المصرى يعد أحد الأسواق الواعدة فى الشرق الأوسط وإفريقيا ويجذب سنويا مليارات الدولارات من مستثمرين خارجيين ومحليين، ممن يتابعون بشغف عجلة التنمية والتطوير التى لم تتوقف والحمد لله منذ ثمانية سنوات، كما أن الزيادة فى أسعار العقارات لن تأخذ وقتا طويلا حتى يتم إستيعابها من جانب المستثمرين والمشترين بشكل عام، بما ينبىء بموسم عقارى ساخن لسنة 2022، وتتباين نسب الزيادة فى أسعار العقارات نظرا لعدد آخر من العوامل والتى تؤثر فى زيادة الأسعار ومنها نوع العقار والوفرة و الندرة والخدمات المحيطة وغيرها من العوامل المؤثرة على زيادة أسعار العقارات، لكن زيادة الطلب الحقيقى هو أكثر العوامل تأثيرا فى زيادة أسعار العقارات، وكذا الزيادة فى أسعار مواد البناء وأسعار الطاقة و أسعار الأيدى العاملة.