أمم إفريقيا.. 8 حالات تسمم في معسر كاب فردي استعداداً لموجهة السنغال

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ظهرت في الساعات الأخيرة، تواجد خمسة حالات تسمم، في معسكر منتخب كاب فيردي "الرأس الأخضر"، استعداداً لمواجهة السنغال غداً، في بطولة أمم إفريقيا 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويلتقي منتخبي السنغال والرأس الأخضر في لقاء يجمع بينهما، في لقاء دور الثمن نهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

ونشر منتخب الرأس الأخضر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "خاض منتخب القروش الزرقاء حصته التدريبية الأحد، قبل مواجهة السنغال، تواجه البعثة الموجودة فى الكاميرون تفشي التهاب المعدة والأمعاء بسبب التسمم الغذائي الذي يصيب 8 أشخاص بالإضافة إلى 5 لاعبين".

وتنطلق صافرة بداية مباراة السنغال والرأس الأخضر، غداً في السادسة مساء، في لقاء التأهل للدور الربع نهائي من البطولة، على ملعب كويكونج ستاديوم.

نتيجة مباراة الكاميرون والرأس الأخضر

انتهت مباراة الكاميرون أمام الرأس الاخضر بالتعادل الإيجابي 1/1، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وشهد اللقاء هجمات خطيرة من الفريقين، وحاول كلاً منهما أن يفوز بالمباراة، وأفتتح الكاميرون أهداف اللقاء عن طريف النجم فينسيت أبو بكر في الدقيقة 39، ثم حاول منتخب الرأس الأخضر أن يتعادل حتى سجل هدف عن طريق غازي رودريجز في الدقيقة 53.

وبتلك النتيجة يتأهل منتخب الكاميرون على رأس المجموعة برصيد 7 نقاط، ويأتي المنتخب البوركيني ثانياً برصيد 4 نقاط، كما تأهلت الرأس الأخضر ضمن أحسن ثالث بأربعة نقاط.

نتيجة مباراة السنغال وغينيا

تعادل منتخب السنغال مع نظيره غينيا بدون أهداف، في المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم، الجمعة، في الجولة الثانية، ضمن منافسات المجموعة الثانية، من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

فشل منتخب السنغال بقيادة ساديو ماني، في تحقيق الفوز واستغلال سيطرته على مجريات اللقاء، والفرص التي أتيحت له على مدار المباراة، عليها لغياب التوفيق عن بونا سار فينا، كما أهدر المنتخب الغيني فرصة وحيدة عن طريق مورجان جيلافوجي أنقذها سيني ديانج حارس السنغال.

صدارة المجموعة

وبهذه النتيجة تقاسم منتخبي السنغال وغينيا صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، حيث فازت السنغال على زيمبابوي في الجولة الأولى بهدف نظيف، وبنفس النتيجة فازت غينيا على مالاوي.