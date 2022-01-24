/674726/تامر-حبيب-بعد-الهجوم-على-أصحاب-ولا-أعز-اهنئ-مني-زكي-هذه-المنحلة-الموهوبة

يواصل السيناريست تامر حبيب تعليقه على فيلم أصحاب ولا أعز، ودعمه للعمل ولأبطاله وعلى رأسهم النجمة منى زكي، وذلك بعد الهجوم الذي طالها الأيام الماضية.

دوت الخليج

تامر حبيب يدعم منى زكي

وكتب تامر حبيب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مني زكي تهنئ زمايلها المنحلين على فيلمهم المنحل، وتعبر عن سعادتها بإنها اشتركت في هذا الانحلال واستمتعت بتصويره، وأنا من موقعي هذا كشخص شديد الانحلال اهنئ كل المنحلين اللي قدام وورا الكاميرا علي مجهودهم في انحلالهم، وبالذات مني زكي هذه المنحلة الموهوبة، المجتهدة، الذكية، المخلصة، الدئوبة".

وتابع: "عندي رأي منحل احب اقوله، الا وهو إن المنصة المنحلة العالمية الموجهه اللي بتعمل علي نشر الانحلال في جميع انحاء العالم وتقديم حاجات غريبة في المجتمعات ليس لها اي وجود علي ارض الواقع الطاهر العفيف الشريف. اللي مابيجرحش حد واللي ما بيدوسش على شرف حد، هذا المجتمع الذي لا يفهم معنى الخيانة والمثلية والكذب والزيف والتواطؤ، أقول إن منصة نيتفليكس والعياذ بالله المفروض يتوجهوا بجزيل الشكر والامتنان والتقدير المعنوي والمادي والادبي المنحل لمني زكي المنحلة، لإن حجم نجومتها حقق للمنصة اعظم و انجح خطة تسويقية لإنتاجاتهم العربية في كل انحاء العالم العربي و الغربي". وأضاف: "ماحدش له سيرة في اي مكان غير الفيلم المنحل و رأيه بعد مشاهدة الفيلم المنحل، والفيلم حائز علي نسبة المشاهدة الاولي في العالم العربي وضمن قائمة اكثر عشر افلام مشاهدة في امريكا واوروپا، واضح ان المنحلين كتروا قوي في الزمن ده، ربنا يزيد و يبارك، واهري يا مهري وانا علي مهلي، واسمع احلي شهقة علي طشة الملوخية… يا دنيا يا مهلبية".

فيلم أصحاب ولا أعز

ينتمي فيلم "أصحاب ولا أعز" لدراما المكان الواحد، وتدور أحداثه حول مجموعة أصحاب منذ ٢٠ سنة يجتمعوا ليلة خسوف القمر وظهور الجانب المظلم منه رفقة زوجاتهم ويخوضوا لعبة مفادها من يرن هاتفه أو يصل له رسالة تقرأ على الملأ ويتم وضعه على خاصية "مكبر الصوت".

ومن هنا تبدأ العلاقات الحقيقية في الظهور لينكشف الستر عن كل منهم، وعن علاقاتهم ببعض كأصدقاء وكأزواج وزوجات، فنجد الخيانة والشذوذ الجنسي، فضلًا عن الكذب والخداع.

أبطال فيلم «أصحاب ولا أعز»

فيلم "أصحاب ولا أعز" يقوم ببطولته كلا من منى زكي، الفنان الأردني إياد نصار، والفنانين جورج خبّاز، عادل كرم، فؤاد يمين، دياموند أبو عبود. وهو من إخراج وسام سميرة وهو أول تجربة إخراج سينمائية له.

بيان نقابة المهن التمثيلية على فيلم أصحاب ولا أعز

وأصدرت المهن التمثيلية بيانًا على الفيلم، ونص على: "تابعت نقابة المهن التمثيلية نقيبا واعضاء، بكل دقة ، كافة ردود الأفعال التي ظهرت في وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي ، وبعض الآراء من شخصيات سياسية ( منفردة او ممثلة لأحزابها ) والتي جميعها دارت حول العمل الفني فيلم'أصحاب ولا أعز، والذي شاركت في بطولته الفنانة المصرية مني ذكي عضو النقابة".

وتابع البيان: "نتيجة لهذه المتابعة تؤكد النقابة علي ثوابت أساسية أهمها : أولا - أن الحفاظ علي حرية الإبداع في دولة مدنية تؤمن بالحرية جزء أساسي من وجدان الفنانين المصريين تحميه النقابة وتدافع عنه ثانيا- أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام اي اعتداء لفظي او محاولة ترهيب معنويه لأي فنان مصري او النيل منه نتيجة عمل فني ساهم فيه مع مؤلفه ومخرجه ، وستقوم النقابة بدعم الفنانة مني ذكي حال محاولة البعض اتخاذ اي اجراء من أي نوع كان تجاه الفنانة عضو النقابة . ثالثا : النقابة وهي تحرص علي القيم الاصيلة للمجتمع المصري تؤكد على أن دور الفنون والقوى الناعمة أن تعالج القضايا الشائكة وأن تدق ناقوس الخطر علي ظواهر كثيرة قد تتسرب لمجتمعنا ويجب أن يتصدى لها فنانو مصر ومبدعوها بأعمالهم والتي تكشف كثيرا منها وتعطي رسالة لتنبيه الجميع ، وهذا هو دور الفن في عمومه ودور فنون التمثيل خصوصا".

واختتم بيان نقابة المهن التمثيلية: "هذا وتهيب النقابة بالجميع بعدم التعرض لأشخاص أعضائها من الفنانين لمجرد مشاركتهم في عمل قد يتفق البعض او يختلف عليه عاشت مصر المستنيرة".