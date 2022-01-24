/674727/محمد-جزر-عقدنا-أكثر-من-17-اجتماع-واستطلعنا-كافة-الآراء-في-القضية-السكانية

عقدت اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي اجتماعاً اليوم برئاسة النائب الدكتور محمد جـــزر رئيس اللجنة المشتركة.

دوت الخليج

وذلك لاستكمال مناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر والحلول والمقترحات التي تدور حولها، وذلك بحضور القمص بيشوي شارل سكرتير قداسة البابا للرعاية الإجتماعية والدكتور هاني سمير المدير التنفيذي لأسقفية الخدمات العامة والإجتماعية.

وقال القمص بيشوي، أن الكنيسة مؤسسة وطنية وتلتزم بما فيه صالح الوطن، وأن تموت تاركاً ولداً صالحاً نافعاً خير من أن تموت تاركاً ألف ولد غير نافعين وعالة علي غيرهم.

القمص بيشوي: الكنيسة لا تمنع تنظيم الأسرة ونهتم بجودة النسل عن عدده

وأضاف القمص بيشوي في كلمته امام اجتماع لجنه الصحة بمجلس الشيوخ، ، ان الكنيسة لا تمنع تنظيم الأسرة ونهتم بجودة النسل عن عدده.

ومن جانبه قال النائب الدكتور محمد جزر رئيس اللجنة، أننا سعداء بضيافة ممثلي الكنيسة ومعرفة الرأي الديني الذي يهم شركاء الوطن .

واضاف رئيس لجنه الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أننا متفقون علي مبدء الاهتمام بالكيف وليس الكم فقط ولا بد من اعطاء جلسات للمقبلين علي الزواج لتوعيتهم بذلك.

وكشف الدكتور محمد جزر، أن اللجنة عقدت أكثر من سبعة عشر اجتماع واستطلعنا كافة الآراء ، وستستضيف اللجنه غدا وزيرة التضامن الإجتماعي ونضع الملاحظات الأخيرة للدراسة والتي ستضع تصوراً شاملاً وقابل للتطبيق للمشكلة السكانية في مصر.