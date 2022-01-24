/674728/قطع-المياه-عن-مدينة-طهطا-بسوهاج- -تعرف-على-المواعيد

لـ 6 ساعات..

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار- رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج - والعضو المنتدب، عن قطع المياه عن مدينة طهطا الثلاثاء الموافق ٢٥ يناير ٢٠٢٢ فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً وحتى الخامسة فجرا يوم الاربعاء الموافق ٢٦ من نفس الشهر ولمدة ٦ ساعات للقيام بأعمال غسيل الشبكات ويرصد موقع دوت الخليج التفاصيل.

واوضحت مها غازي - مدير ادارة الاعلام، ان الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الإلكتروني www.scww.com.eg وانه يتم الدفع بسيارات مياه نقية مجانا للمواطنين حين الحاجة إلى مياه شرب نقية.

وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج تهيب بالسادة المواطنين واصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.

مياه سوهاج تستقبل مستشار وزير البيئة

استقبل المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب الدكتور عيد الراجحى عضو المكتب الفنى لوزير البيئة والمهندس محمد عيسى مدير جهاز شئون البيئة بسوهاج والمهندس محمد منصور باحث بيئى والمهندس محمد حسين باحث بيئى لمناقشة تطبيق معايير الصرف الصناعى للمنشات الصناعية. واشار رئيس مياه سوهاج انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم المحافظة وجهاز شئون البيئة ومديرية الصحة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لحل جميع المشكلات التي تواجه الصرف الصناعي وعدم الموافقة على توصيل الصرف لأي منشأة صناعية سواء مخدومة بشبكة الصرف او غير مخدومة الا بعد موافقة هذه اللجنة هذا بالاضافة الى امكانية تقديم الدعم الفني للمصانع التى تواجه مشكلات فى تطبيق معايير الصرف الصناعى. واكد رئيس مياه سوهاج انه تم خلال الاجتماع بحث كيفية الاستفادة من الحماة فى توليد الكهرباء بهدف الحفاظ على البيئة والاستفادة منها فى تشغيل محطات معالجة الصرف الصحى هذا بالاضافة الى بحث كيفية الاستفادة من الحماة فى انتاج السماد العضوى بعد التاكد من مطابقته للكود المصرى.